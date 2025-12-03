Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre localizado la tarde del martes debajo del puente Las Tortugas, en la avenida Constitución de Arecibo.

La Policía informó que la alerta llegó a las 6:50 p.m., cuando una llamada movilizó a agentes del Precinto 107 hacia el área. Al llegar, encontraron el cuerpo de un hombre en el caño. Fue identificado por un familiar como Aarón J. Sonera Ramos, conocido como “Barba”, de 30 años y residente del municipio.

Por el momento, la causa de muerte no ha sido determinada.

Personal del Negociado de Bomberos de Arecibo y Manejo de Emergencias Municipal trabajó en la recuperación del cuerpo en el agua.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Andrés Wittenburg Guzmán. Luego, el agente Roynashmil Rodríguez Martínez, de la División de Homicidios de Arecibo, asumió el caso junto al fiscal Ismael J. Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.