Un menor de 12 años murió anoche tras recibir un disparo en una residencia de la barriada Villa Muñeco, en Culebra, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó cerca de las 10:00 p.m. del martes, cuando una llamada al cuartel de Culebra alertó a las autoridades sobre la emergencia. Al llegar al lugar, agentes encontraron el cuerpo con una herida de bala.

Las circunstancias que rodean la muerte siguen bajo investigación.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto a la fiscal Karen Calo, se encargaron de la pesquisa.