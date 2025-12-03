La muerte de un estudiante de 12 años de la Escuela Ecológica de Culebra conmocionó a la comunidad escolar y al municipio, según expresó el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Hoy amanecimos profundamente consternados ante la dolorosa noticia que enlutece a otra de nuestras comunidades escolares. Hemos sido informados de la trágica muerte de uno de nuestros estudiantes de 12 años de la Escuela Ecológica de Culebra, ocurrido en su hogar. Es un hecho desgarrador, triste y absolutamente inconcebible, que las autoridades se encuentran investigando", expresó el secretario en declaraciones escritas.

Ramos Parés aseguró que el equipo socioemocional de la región educativa de Humacao se dirigía a la escuela para brindar apoyo a los estudiantes, los maestros y el personal escolar.

“En momentos de tanto dolor, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la comunidad con sensibilidad, respeto y la asistencia profesional que requieran”, agregó.

“A la familia de este joven, y a toda la comunidad de Culebra, les enviamos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias. No existen palabras que alivien un dolor tan grande. Reprochamos con todas nuestras fuerzas cualquier acto que atenta contra la vida, sobre todo cuando se trata de nuestros niños y jóvenes”, sostuvo.

El menor murió tras recibir un disparo en su residencia ubicada en la barriada Villa Muñeco, según la Policía.

El incidente se reportó cerca de las 10:00 p.m. del martes, cuando una llamada al cuartel de Culebra alertó a las autoridades sobre la emergencia. Al llegar al lugar, agentes encontraron el cuerpo con una herida de bala.

Las circunstancias que rodean la muerte siguen bajo investigación.