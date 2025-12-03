Peatón grave tras accidente frente a gasolinera en Canóvanas
La Policía exhortó a los conductores a utilizar vías alternas, ya que la PR-185 permanece cerrada.
Un peatón resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.
El incidente ocurrió cerca de las 6:20 a.m. en el kilómetro 4.5 de la carretera PR-185, frente a la gasolinera Ecomax.
Según las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente. Al llegar, los agentes encontraron al peatón con lesiones graves, por lo que fue transportado a un hospital del área y se encuentra en condición de cuidado.
La Policía exhortó a los conductores a utilizar vías alternas, ya que la carretera permanece cerrada mientras se realizan las investigaciones.
La investigación preliminar está a cargo de la agente Yamilka Natal, junto al personal de Patrullas de Carreteras de Carolina.