Los empleados municipales de Canóvanas recibieron un bono de “productividad y Navidad” de $1,000, celebró la alcaldesa Lornna Soto Villanueva.

En comunicado de prensa, la funcionaria especificó que se invirtió $612,000 para los 612 empleados.

Por otro lado, Soto Villanueva especificó que su ayuntamiento culminó la implantación del Plan de Reclasificación y Retribución, instrumento que actualiza descripciones de puestos, valora competencias, ordena funciones y corrige inequidades acumuladas durante décadas.

Especificó que el Plan de Reclasificación y Retribución Municipal requirió una inversión millonaria.

“Hoy no solo estamos celebrando el bono navideño; estamos dando un paso decisivo con un Plan de Reclasificación que hace justicia, moderniza nuestra administración y coloca a nuestros servidores en la posición salarial que realmente les corresponde. Esto también nos ayuda a fortalecer la cultura organizacional y la retención de empleados”, dijo.

“Esto forma parte de un esfuerzo mayor que integra mejoras salariales, nuevas escalas retributivas y un compromiso firme con la profesionalización del servicio público. En cuanto al Plan de Clasificación y Retribución municipal se invierte sobre un millón de dólares”, agregó Soto Villanueva.