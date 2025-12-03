Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 45 años reportada la tarde del martes en una residencia ubicada en la carretera PR-112, en el barrio Arenales Bajos de Isabela.

Según la Policía, una llamada al distrito de Isabela alertó sobre la situación alrededor de las 3:30 p.m. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de José Antonio Torres Medina entre el pasillo y el baño de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

El agente Edictor Martínez Pérez, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga el caso bajo la supervisión del sargento Carlos R. Hernández Minguela y en coordinación con la fiscal Milagros Guntin Pagán.