Encuentran muerto a hombre entre el pasillo y el baño de una residencia en Isabela
Una llamada al distrito policíaco alertó sobre la situación.
Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 45 años reportada la tarde del martes en una residencia ubicada en la carretera PR-112, en el barrio Arenales Bajos de Isabela.
Según la Policía, una llamada al distrito de Isabela alertó sobre la situación alrededor de las 3:30 p.m. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de José Antonio Torres Medina entre el pasillo y el baño de la vivienda.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.
El agente Edictor Martínez Pérez, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga el caso bajo la supervisión del sargento Carlos R. Hernández Minguela y en coordinación con la fiscal Milagros Guntin Pagán.