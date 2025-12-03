La lectura de sentencia de Miguel González Varela, acusado de dispararle a su exyerno en julio pasado en Arecibo, fue suspendida luego de que su defensa impugnara el informe presentencia.

En la sala 303 del Centro Judicial de Arecibo, que preside la jueza Glendaliz Morales Correa, la defensa de González Varela argumentó que el oficial penal que tuvo a cargo el informe tomó en consideración asuntos que no fueron discutidos sobre el caso a la hora de redactarlo.

“Es una apreciación que está haciendo el social sobre una prueba que nunca fue admitida, que no se pasó juicio sobre eso. El informe social (debió ser) sobre los ciudadanos particulares, sobre la conducta de nuestro representado. Ese era el informe”, sostuvo el licenciado Manuel Carrasquillo, uno de los abogados de González Varela, en entrevista con “Telenoticias” (Telemundo).

No ofreció detalles de cuál fue la apreciación del oficial penal y cómo fue plasmado en el informe presentencia.

“Si él entiende que nuestro representado, a través de la entrevista, no está siendo cooperador o está mintiendo de una forma abierta, lo puede utilizar como parte del informe. Pero en este caso, es una interpretación de la prueba de lo que pasó o no pasó que está haciendo el social y está haciendo unas adjudicaciones que no le corresponden”, agregó.

Por su parte, la fiscal Yolanda Pitino dijo que la última palabra la tiene el juez que mirará la recomendación del oficial penal y emitirá la sentencia.

“Eso depende del Tribunal. El Tribunal evaluará todo en conjunto, lo que hay positivo y lo que no sea tan positivo. Esto es algo que debe evaluarse como cuestión de hecho y derecho”, apuntó.

La vista de impugnación fue señalada para el próximo 16 de enero.

Los hechos que se le imputan al hombre de 61 años ocurrieron el sábado, 5 de julio, a la 1:52 a.m., frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde llegó y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.

Según la investigación, González Varela habría actuado tras enterarse de que Rancel Galarza había agredido físicamente a su hija —pareja del joven— en un presunto incidente de violencia de género.

Tras su arresto, el hombre fue ingresado a prisión al no prestar una fianza de $200,000. No obstante, su defensa presentó una moción para la reducción de fianza, la cual fue acogida por el juez Robert Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien la redujo a $60,000, con lo que pudo salir en libertad supervisada.

“Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo el pasado 8 de julio González Varela tras ser excarcelado.

El 22 de septiembre, el sexagenario renunció a la vista preliminar y se fijó la lectura de acusación para el 9 de octubre. Sin embargo, ese mismo día, se indicó que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en el que se declaró culpable y evitó la celebración del juicio, que había sido pautado para iniciar el 31 de octubre.

Con el acuerdo, el cargo de asesinato en primer grado se reclasificó a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la Ley de Armas fue archivado. A cambio, González Varela cumpliría 15 años en probatoria.