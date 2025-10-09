Miguel Ángel González Varela, un exempleado municipal que enfrentaba cargos de asesinato en primer grado y de disparar o apuntar un arma de fuego contra su exyerno, se declaró culpable en la mañana de este jueves cuando estaba en agenda la vista de lectura de acusación.

El juicio estaba pautado para iniciar el 31 de octubre.

González Varela llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Arecibo, según publicó el diario El Nuevo Día.

La vista de sentencia se efectuará el 3 de diciembre, añadió el rotativo.

Los hechos que se le imputan al hombre de 60 años ocurrieron el sábado, 5 de julio, a la 1:52 a.m., frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde llegó y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.

Según la investigación, González Varela habría actuado tras enterarse de que Rancel Galarza había agredido físicamente a su hija —pareja del joven— en un presunto incidente de violencia de género.

Tras su arresto, González Varela fue ingresado a prisión al no prestar una fianza de $200,000. No obstante, su defensa presentó una moción para la reducción de fianza, la cual fue acogida por el juez Robert Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien la redujo a $60,000. Actualmente, el acusado se encuentra en libertad bajo supervisión electrónica.

“Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo el pasado 8 de julio González Varela tras ser excarcelado.