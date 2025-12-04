Un accidente de tránsito ocurrido casi a la medianoche del miércoles dejó una persona muerta y dos heridas en la carretera PR-2, intersección con la PR-466, frente a la estación de gasolina Mobil 1 en Aguadilla.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el choque entre dos vehículos se reportó a las 11:57 p.m., cuando por razones que aún se investigan ambos autos impactaron, provocando que uno de los conductores falleciera en la escena.

Agentes de Patrullas Carreteras de Aguadilla, junto al fiscal de turno, continúan con la investigación.