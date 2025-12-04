Las autoridades radicaron cargos criminales el miércoles contra una maestra por presunto maltrato a un niño de 5 años bajo su cuidado en Mayagüez.

Kiara Tomassini Vélez, de 29 años y residente de Añasco, enfrenta cargos bajo el artículo 53 de la Ley 57, que protege la seguridad y bienestar de los menores.

Los presuntos hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2025. Se alega que Tomassini Vélez forcejeó con el menor que intentaba salir del lugar donde se encontraba bajo su cuidado, ocasionándole laceraciones en el pecho y el cuello.

El caso fue presentado ante la jueza Annelie Carlo, del Tribunal de Mayagüez, quien encontró causa en regla 6 para el delito imputado y le impuso una fianza de $5,000, la cual fue prestada mediante fiador privado.