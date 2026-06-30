Un hombre de 33 años fue acusado por el asesinato de Joshnell Rubén González Román, el joven de 19 años que se destacó como baloncelista durante sus años de escuela superior, informó la Policía de Puerto Rico.

La Fiscalía de Caguas radicó cargos contra William Cotto Olmeda, vecino de Cidra, por asesinato en primer grado (artículo 93a) y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249), ambos bajo el Código Penal, y disparar o apuntar armas de fuego (artículo 6.14), bajo la Ley de Armas.

William J. Cotto Olmeda, de 33 años y vecino de Cidra, enfrenta cargos por el asesinato del joven baloncelista Joshnell Rubén González Román, de 19 años. ( Suministrada )

Las autoridades alegan que Cotto Olmeda le disparó múltiples veces a González Román el 15 de febrero de 2026, mientras el joven se encontraba dentro de una guagua Ford Escape a la orilla de la carretera PR-30 en Caguas. Un gruero avisó a la Policía al ver los impactos de bala en los cristales y la carrocería del vehículo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Identifican a joven asesinado mientras transitaba en Caguas

Tras el ataque, Cotto Olmeda abandonó la escena.

La prueba fue presentada ante la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, quien encontró causa para arresto por todos los cargos y le impuso una fianza de $600,000. Cotto Olmeda no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 8 de julio.

La investigación estuvo a cargo del agente Pedro González Reyes, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas, junto con la fiscal Liza Morales Jusino.