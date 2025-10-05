Una mujer de 35 años fue acusada por negligencia luego de supuestamente dejar a sus tres hijos pequeños solos dentro de un vehículo estacionado frente a una escuela en Río Piedras, mientras realizaba gestiones en una armería, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado cuando Maylin Carrasquillo Hernández dejó a sus hijos de ocho, cuatro y un año de edad sin la supervisión de un adulto en el interior de una guagua Kia Carnival del año 2025. El vehículo estaba estacionado en la calle Colombia, frente a la escuela University Gardens, mientras la mujer se dirigía a la armería U.S. Tactical Armory para iniciar el proceso de solicitud de una licencia de armas de fuego.

La agente Johara Robinson, bajo la supervisión de la sargento Bionnett Carrión, consultó el caso con la fiscal especializada Shane Gold, quien ordenó radicar un cargo por negligencia bajo el artículo 54 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y Protección de Menores.

El caso fue presentado ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000, la cual Carrasquillo prestó. La imputada quedó en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 16 de octubre de 2025 en la sala 608 del tribunal.