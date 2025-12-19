Un teniente adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) enfrenta cargos por agredir a su pareja frente a menores y amenazarla con un arma, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

El acusado fue identificado como Rafael Antonio Rivera Morales, de 51 años.

Los hechos ocurrieron en Arroyo entre septiembre y diciembre. Según reveló la investigación, la pareja consensual tuvo varios altercados en presencia de menores durante este lapso de tiempo.

Rivera Morales aparentemente le profirió palabras soeces a la mujer y la empujó, haciendo que cayera al suelo. En uno de los altercados que se llevó a cabo en septiembre, el hombre le apuntó a su pareja con un arma de fuego en la cabeza.

La fiscal Marta Ortiz Suárez, de la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Fiscalía de Guayama, presentó seis cargos contra el imputado por violaciones a las leyes para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, de Armas de Puerto Rico de 2020 y la Prevención del Maltrato, así como de la Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Tras analizar la prueba, el juez Ángel Rodríguez Torres encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de $60,000. El hombre prestó la suma.

La vista preliminar se pautó para el 30 de diciembre.