Cargos por maltrato a personas de edad avanzada, tentativa de asesinato y portación y uso de edad avanzada fueron radicados contra un hombre que alegadamente atacó a otro a machetazos en medio de una discusión por el estacionamiento de un carretón de comidas.

El incidente en el que Oscar Badillo Molina, de 61 años resultó con una herida abierta en el abdomen que requirió 10 puntos de sutura, se registró el lunes a eso de las 11: 00 a.m., en la playa Borinquen, de la antigua base Ramey de Aguadilla. Alegadamente, la víctima tuvo una discrepancia con otro individuo, que fue identificado como Raymonda González Hernández, de 51 años, quien se armó con un machete y atacó a Badillo Molina.

PUBLICIDAD

En medio de la trifulca, Badillo Molina logró alcanza un tubo con el que repelió la agresión, alcanzando al presunto atacante en la cabeza, el brazo izquierdo y las manos.

En el día de hoy, González Hernández fue conducido ante el juez Orlando Avilés, del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa para arresto en su contra y le impuso una fianza ascendente a $32 mil, la que prestó.

La vista preliminar contra González Hernández fue señalada para el 29 de octubre.

La Fiscal Belinda Brignoni presentó ante el Juez Orlando Avilés Santiago, quien le realizo las advertencias, determinó causa y le impuso una fianza global de $32,000 mil dólares, la que prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad. La Vista Preliminar quedo señalada para el 29 de octubre de 2025.