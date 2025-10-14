Cargos por fraude apropiación agravada, alteración y uso de datos personales y traspaso de documentos falsificados, fueron presentados contra el administrador de un condominio, al que se le imputa la ejecución de un esquema de fraude mediante el que se apropió de $10,082.44, pertenecientes a la Asociación de Condómines Palmar Del Río en Guaynabo.

Los hechos que se le imputan a Emanuel Vázquez Ortiz, de 40 años, habrían ocurrido entre noviembre del 2020 y abril del 2021, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con la pesquisa a cargo de la agente Jessica Pizarro Cruz, de la división de Robo y Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, La investigación de la agente Jessica Pizarro Cruz, adscrita a la División De Robos, Extorsiones, Delitos Contra La Propiedad, Agresiones Y Personas Desaparecidas, del CIC de Bayamón, se alega que Vázquez Ortiz firmó un contrato para la administración del Condominio Palmar del Río, a través de una empresa de su propiedad, Radix Management Group, Llc , a través de la que desarrolló el esquema fraudulento, el que consistía en entregar cheques para la firma de la Junta de Directores del condominio, los que una vez firmado alteraba, cambiándole la cantidad, el destinatario y/o, añadir frases como “y/o cash”.

Se alega además, que el imputado preparaba un estado bancario falsificado en el que incluía copia de los cheques cancelados tal y como fueron girados originalmente, para evitar que la Junta se percatara de sus alegadas fechorías.

Contra el hombre se radicaron un total de 30 cargos, entre estos un cargo por fraude, un cargo por apropiación Ilegal agravada, 14 cargos por alteración y uso de datos personales en archivos, y 14 cargos por falsedad ideológica

Vázquez Ortiz fue llevado ante la juez Aida Meléndez, del tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $15,000. La vista preliminar fue señalada para el 27 de octubre.