Cargos por maltrato a menores fueron radicados contra una mujer por los delitos de maltrato de menores y negligencia, alegadamente cometidos contra su hijo, de apenas 27 días de nacido, en hechos ocurridos en Barranquitas.

La mujer, contra la que se encontró causa para arresto y se le impuso una fianza ascendente a $20 mil, fue identificada como Ashley Marie Torres LaSanta.

Los hechos por los que la mujer fue acusada, alegadamente ocurrieron el 22 de octubre cuando el infante fue llevado a una sala de emergencias de un hospital en Barranquitas por su abuela materna. Al ser atendido, al menor se le diagnosticó una fractura en el brazo derecho y fue enviado al Hospital Pediátrico de la Universidad de Puerto Rico, donde una especialista en emergencias pediátricas determinó que el menor presentaba una fractura en el húmero, compatible con abuso o trauma no accidental.

Los hechos fueron investigados por la agente Mayralee Rivera, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Aibonito. La fiscal Fátima J. Chévere Vega, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Aibonito, presentó los cargos ante la jueza Jenny Malavé Núñez del Tribunal de Aibonito.

Torres LaSanta prestó la fianza y quedó libre bajo supervisión electrónica hasta el 8 de enero, cuando se celebrará la vista preliminar en su contra.