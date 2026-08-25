Un hogar situado en la calle 3 de la urbanización San Martín, en Patillas, se convirtió al atardecer de ayer, lunes, en un nuevo escenario del feminicidio íntimo y suicidio de una pareja con veinte años de relación.

El horrendo caso salió a la luz a eso de las 6:42 p.m. cuando se recibió una llamada telefónica al cuartel de Patillas en la que se notificaba sobre el hallazgo de los cadáveres de la pareja cubiertos de sangre.

El cadáver de la mujer, identificada como Hilda Milagros Meléndez Morales, de 64 años, se encontraba desnudo sobre la cama del cuarto dormitorio que ambos compartían, con una herida de arma blanca en el lado izquierdo del cuello y cerca de ella se ocupó un cuchillo.

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Mientras que, su esposo, identificado como Raúl Gely Rodríguez, de 60 años, estaba dentro de la bañera con heridas de arma blanca.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, teniente Edwin Goden Crespo, confirmó que la escena se investigó como un feminicidio íntimo y se activó el protocolo como es de rigor.

“Lo que apunta la investigación que llevamos a cabo en el momento es que es un feminicidio (íntimo) y suicidio. Ellos llevaban 20 años de relación, no obstante, llevaban 12 años casados legalmente”, declaró Goden Crespo.

Surge de la investigación, que las hijas de la mujer, que no viven en Puerto Rico, la habían estado llamado en horas de la mañana y tarde como es de costumbre y ésta nunca les respondió, por lo que contactaron a un hermano de Gely Rodríguez, que vive cerca de la pareja para que fuera a la residencia para saber si les había ocurrido algo.

Al llegar observó los vehículos de la pareja estacionados en la residencia y comenzó a llamarlos por teléfono y al no recibir una respuesta decidió entrar con las llaves que tenía de repuesto, encontrando la espantosa y dolorosa escena. Acto seguido, llamó a la Policía.

Entre la pareja, que no procreó hijos en común, no había querellas de violencia doméstica o de incidentes previos sobre desavenencias entre ellos. Lo mismo corroboraron sus familiares.

Ambos continuamente viajaba a los Estados unidos ya que Gely Rodríguez trabajaba por temporadas en Nueva York. En ocasiones él iba solo mientras su esposa se quedaba con sus hermanas.

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Estos habían llegado aproximadamente hace un mes para pasar un tiempo en la isla y regresar al trabajo como era su rutina.

“En la escena no se encontró ninguna nota ni nada por el estilo, se entrevistaron a los vecinos y nadie alertó sobre discusiones y peleas. Vamos a seguir investigando en la mañana de hoy”, sostuvo el teniente. Los investigadores también van a analizar cámaras de seguridad ocupadas.

En lo que va de año se han reportado 10 feminicidios íntimos, una diferencia de dos menos si se compara con los ocurridos para la misma fecha en el 2025.

Investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) trabajaron la escena junto al agente Carlos M. León Vazquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Guayama y la fiscal Marta Ortiz Suárez.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.