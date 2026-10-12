Un peatón murió tras ser arrollado por un vehículo a eso de las 11:00 de la noche del domingo en el kilómetro 13.4 de la carretera PR-159, en Corozal, informó la Policía.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el accidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al peatón, identificado como Leoncio González Rivera, de 79 años, quien había sido arrollado por un automóvil marca Mitsubishi Lancer del año 2011, cuyo conductor permaneció en el lugar.

El perjudicado fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde el médico de turno certificó posteriormente la ausencia de signos vitales.

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Como parte de la investigación, se determinó que González Rivera cruzaba fuera del área designada para el cruce peatonal y que el tramo de la carretera carece de alumbrado.

Al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, cuyos resultados se encuentran bajo análisis.

La investigación quedó a cargo del agente Juan Collazo, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en coordinación con la fiscal Verónica Ortiz, quien ordenó la ocupación del vehículo como parte de la pesquisa.