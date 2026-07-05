Agentes de la Policía de Puerto Rico se lanzaron al agua y lograron rescatar con vida a un hombre que se estaba ahogando en aguas de la playa de Levittown, localizada en la carretera 165 intersección con la avenida Dos Palmas, en Toa Baja.

Según el informe preliminar de los hechos suministrado por la uniformada, el rescate se produjo luego de que los agentes recibieran una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre una persona que presuntamente había caído al agua y que tenía un trauma en el área de la cabeza.

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De acuerdo con la información preliminar, mientras el sargento Félix Luna Abad y el agente Giovani Acevedo López, adscritos a la Unidad Motorizada (U.M.) de la Zona de Bayamón, bajo la supervisión del teniente Rafael Matías, se encontraban brindando cooperación en el plan de trabajo asignado para la seguridad de los días festivos, recibieron la llamada de emergencia.

El hombre fue descrito como un individuo de tez trigueña, aproximadamente 5’8’’ de estatura, unas 260 libras de peso, que vestía una camisa de tirantes negra y pantalón corto.

Al llegar al lugar, y con la cooperación del personal de Manejo de Emergencias, los agentes se lanzaron al agua y lograron extraer al perjudicado, quien fue transportado en una ambulancia municipal de Toa Baja hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento.

No se informó la condición del perjudicado.