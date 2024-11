A poco más de un mes para que culmine el año 2024, las áreas policíacas de Arecibo, Ponce y Aguadilla son las únicas que reflejan una incidencia de asesinatos mayor a las reportadas en el 2023.

Para la fecha del pasado 19 de noviembre, se totalizaban 426 casos adjudicados, con una diferencia de un 2% en comparación con el mismo período el año pasado, cuando hubo 419.

Estas cifras incluyen los cinco asesinatos reportados el lunes, los cuales no guardan ninguna relación, escenificados en pueblos distantes unos de los otros, por situaciones que no se esperaban y causaron alarma entre la ciudadanía. Al igual que el de un joven productor de contenido en redes sociales y el de un obrero de la construcción.

No obstante, de las cifras preliminares del Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos, se desprende que ha ocurrido una mayor cantidad de crímenes en las áreas policíacas de San Juan (67) Bayamón (62) y Carolina y Caguas (50), aunque, si se comparan con el 2023, representan una disminución de este delito contra la persona.

Guerra entre bandos

El coronel Manuel De Jesús Treskow, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales, en sus análisis de las estadísticas, explicó que en el área policíaca de Arecibo se refleja la guerra generada por las organizaciones de narcotráfico Hasta los Marcian, Los Mata Marcian y Los Negré, por el control del negocio ilícito.

Esa área la integran, además, Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis y Quebradillas.

Hasta los Marcian comenzó a ser desarticulada en marzo de 2023, cuando se arrestaron los primeros 14 integrantes, a quienes el Departamento de Justicia les formuló cargos de asesinato en primer grado y violaciones de la Ley de Armas. Para verano de este año, se comenzó a intervenir con Los Mata Marcian LMM, que opera entre los residenciales Vivamery y Villa Evangelina, en Manatí.

Mientras que, tan cercano como en septiembre se intervino con el líder de la pandilla conocida como Los Negré en una residencia del municipio de Florida donde se ocuparon tres kilos de cocaína y gran cantidad de fentanilo.

“Esto fue bastante atípico. Se trabajó con unas organizaciones que se metieron a la cárcel, que era Hasta los Marcian, Los Mata Marcian y hace poco se arrestó a uno de los líderes de Los Negré. Se ha contenido bastante lo que fue esa violencia en el área de Arecibo, que fue la que despuntó”, observó De Jesús Treskow.

En el área policíaca de Ponce, que cubre a los pueblos de Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Villalba y Yauco, se han reportado 49 asesinatos, una diferencia de 16 muertes violentas más, que las reportadas el año pasado. El incremento no se trata de casos relacionados.

“En el área de Ponce, los casos han sido dispersos, Juana Díaz, Yauco, Guayanilla y Guánica. No se relacionan, ahora no tengo la cantidad, pero han ocurrido muertes por violencia de género también, que no tiene que ver con el narcotráfico”, opinó el coronel.

En el área policíaca de Aguadilla, que incluye a los municipios de Aguada, Isabela, Moca, Rincón y San Sebastián, han ocurrido otras situaciones vinculadas con peleas en negocios, rencillas y violencia intrafamiliar.

“Era un área tranquila, ahora mismo está más ocho asesinatos, ahora mismo llevan 17. Allí lo que tuvimos son problemas con los negocios, peleas por situaciones ajenas al narcotráfico y violencia de género también”, subrayó.

Las áreas policíacas donde se mide una menor cantidad de crímenes en comparación con el 2023 son las de San Juan (–18), Mayagüez (-15), Utuado (-3), Carolina (-3), Caguas y Guayama (-1) y Humacao, que tiene la misma cantidad que el año pasado que es 18 casos.

“Las demás áreas, Humacao, se ha comportado igual; como Mayagüez, eso se debe también a que el año pasado radicaron una gran cantidad de asesinatos y desarticuló a varias organizaciones criminales y tienen más asesinatos para radicar, como todos están presos, se han contenido en la radicación”.

El área policíaca de Caguas, que la integra Aguas Buenas, Cidra, Gurabo, Juncos, Cayey y San Lorenzo, las incidencias por guerras entre “El Burro” y “Los Viraos”, por narcotráfico, se han mantenido igual.

De otro lado, el área de Bayamón (Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Dorado, Naranjito, Corozal, Vega Alta y Vega Baja) se registraron 62 asesinatos para una diferencia de dos más.

“Se ha trabajado con prontitud esos casos con el plan del comisionado Antonio López Figueroa. Si lo comparamos con el 2022, hoy hubiéramos amanecido con 96. Desde que se hizo el Plan Integral de Seguridad 100 x 35 se ha ido a los gatilleros, que son criminales habituales y recurrentes”, sostuvo De Jesús Treskow, quien reiteró el compromiso del personal de los cuerpos de investigaciones criminales y de los negociados de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales.

El 44% de los asesinatos fue vinculado con el trasiego de drogas; el 37% por venganza, rencillas, discusiones y peleas; 6.4 por violencia de género; 2.4% por robos, entre otros motivos. En el 8% de los casos las circunstancias son desconocidas.

“Hay muertes que son por narcotráfico, pero si vamos a buscar, encontramos muchos asesinatos con el móvil de peleas, rencillas, dentro del hogar gente matando a su mamá, a su papá; eso nos complica un poquito la prevención, siempre está el atrevido que por acecho mata a uno a plena luz del día y a esos nosotros les damos atención especial, porque mueren víctimas inocentes”, aseveró.

El funcionario augura que este año termine con la mayor reducción en 20 años.

No pudo precisar la cantidad de casos que están pendientes de autopsia para determinar si se adjudicarán como asesinatos antes de que culmine el 2024.

Los meses con mayor incidencia criminal son enero (7), marzo (11), abril (7), agosto (13) y noviembre (1), el resto mostraron cifras por debajo de las de el año en curso.

El lunes es el día en que más asesinatos se han cometido, para un 17%. Le sigue el viernes, con 16% y sábado, con 15%.

El 88% de los delitos se cometen con armas de fuego; un 66% ocurre en la vía pública y un 51% en el horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.

Este año han asesinado a 49 mujeres, lo que representa un 12% de los crímenes, de las cuales 22 fueron clasificados como feminicidios.