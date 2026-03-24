La jueza Superior Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, declaró ha lugar la solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera para su excarcelación mediante el recurso de habeas corpus, por excederse los 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio.

Durante la vista evaluó una certificación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en la que se confirmaron los términos que ha estado encarcelada.

Finalmente, esa agencia será la que determine cuando quedará en libertad una vez se completen los trámites de rigor.

Avilés Cabrera deberá permanecer bajo arresto domiciliario las 24 horas del día y los siete días de la semana, con monitoreo con un grillete electrónico y con un tercer custodio, indicó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en Puerto Rico.

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Horas antes de inicir la vista, la jueza declaró no ha lugar a una moción radicada por la defensa para posponer la vista de hoy ya que las personas que servirán a la joven como lugar de acogida y/o custodios tenían unos compromisos previos indelegables que impedían entregar la documentación requerida y completar la entrevista necesaria para el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

“En la vista señalada de Habeas Corpus se pasará juicio sobre el término de tiempo que lleva la acusada ingresada en prisión sin la celebración de juicio. De ser declarado ha lugar el Habeas Corpus el tribunal podrá imponer unas condiciones a ser supervisadas por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y es ante los funcionarios de PSAJ que se someterá documentación, no ante el tribunal”, detalló la jueza, más temprano.

La imputada está representada las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

Avilés Cabrera está acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

En el documento radicado el viernes pasado, las abogadas plantearon que Avilés Cabrera “ha estado detenida, de forma continua e ininterrumpida, desde el 19 de agosto de 2025 hasta el presente, en el Centro Médico Correccional” de la Institución de Bayamón, por tal razón se cumplió el límite que establece la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

El juicio está pautado para el 6 de abril con la selección del jurado.

Mientras que los procesos continuarían su curso una vez la acusada sea dejada en libertad bajo supervisión.

Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos era menor, enfrenta junto a madre, Elvia Cabrera Rivera, dos cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero los casos se ven por separados y se encuentran en diferentes etapas.