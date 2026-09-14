Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, regresará hoy al Tribunal de Aibonito para una vista en etapa de juicio.

Se anticipa que el juicio en su fondo iniciaría mañana martes si así se acuerda entre las partes y el tribunal.

La semana pasada el juez Juan A. Reyes Colón no le dio paso a la solicitud del Ministerio Público para incluir nuevos testigos de refutación y rechazó la petición de su defensa para suprimir evidencia.

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El 31 de agosto, el Ministerio Público le solicitó al tribunal que le permitiera presentar 11 testigos de refutación relacionados con la defensa de inimputabilidad que será presentadas de parte de la acusada. Tres de ellos no habían sido anunciados anteriormente.

En respuesta, la defensa radicó una Moción en oposición a la solicitud de permiso para incluir esos testigos sobre la Regla 74 de Procedimiento Criminal.

El juez Reyes Colón concluyó que la solicitud de la fiscalía no fue sometida oportunamente sino a solo días del inicio del proceso del desfile de prueba y no expuso las razones justas y razonables que permitieran su autorización en esta etapa de los procedimientos.

Sobre los tres nuevos testigos determinó que no se justifica la notificación tardía y ni siquiera fueron presentados ante el jurado ya constituido.

También resolvió que no le dará paso a una moción de la defensa para suprimir como evidencia las fotografías de Avilés Cabrera en las que se observan cortaduras en la mano derecha, que fue parte de la evidencia que desfiló durante el juicio de su madre Elvia Cabrera Rivera, sentenciada por los mismos hechos a 102 años de prisión. Su defensa se encuentra preparando su apelación.

Cualquier asunto de admisibilidad de la prueba se atenderá en su momento conforme a los criterios de las Reglas de Evidencia, advirtió el juez.