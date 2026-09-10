El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, dictó este jueves una sentencia de 102 años de prisión contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, ocurrido en el desvío Roberto Colón, en la madrugada del 11 de agosto de 2025.

“Quisiera decirle que lamento mucho la muerte de Gabriela que me declaro inocente de todo lo que se me acusa ya que aquí todos los testigos no han dicho toda la verdad. Que en este tiempo me sentía tranquila porque estaba luchando por mi inocencia. Sigo firme que soy inocente”, expresó en corte abierta Elvia Cabrera.

PUBLICIDAD

A su salida del tribunal, José Rosario, tío de la víctima, sostuvo que las expresiones de la acusada a su juicio fueron tardías y le deseó que “Dios la bendiga y la perdone”.

“Nosotros no fuimos los que las inculparon a ellas fue la justicia, que quede claro, las imputaron porque ellas fueron las que supuestamente cometieron los delitos. Falta la otra persona (Anthonieska). A Gladys (madre de Elvia) y a todos ellos lamentamos esta situación porque somos conocidos todos y La Flaca (Elvia) pues sus palabras quizás llegaron tarde para este día de su sentencia”, manifestó Rosario, al recalcar que como familia perdonan a las acusadas.

Rosario repitió en entrevista con Telenoticias que no está en sus manos juzgarlas, ni cuestionar la investigación realizada por las autoridades o la sentencia impuesta.

“Hay un hecho que es una verdad nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra sobrina está muerta y alguien le quitó la vida, si fueron ellas o no fueron ellas no sabemos, la investigación la hizo la Policía de Puerto Rico, haya sido bien o mal, no está en las manos de nosotros de juzgar la justicia ni a nadie. Hubo un juicio”, afirmó Rosario.

El 23 de julio, un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres tras un período de unas tres horas de deliberación emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

Durante la vista de hoy se recibió el informe presentencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación el cual es confidencial y se discutió la moción en la que los abogados de Cabrera Rivera solicitaban al juez que considere las circunstancias atenuantes en el caso de la violación a la Ley de Armas, entre ellas que el convicto carezca de antecedentes penales; haya observado buena conducta y goce de reputación satisfactoria en la comunidad; su condición mental o física, entre otras.

PUBLICIDAD

Las alegaciones fueron refutadas por la fiscal Silda M. Rubio Barreto.

A su vez, aclararon que su petición no significa que Cabrera Rivera esté admitiendo los hechos, aceptando responsabilidad por el asesinato o dando por válido el veredicto de culpabilidad.

No obstante, el juez precisó que carecía de autoridad para adjudicar una pena mayor o menor a la fija y la sentenció a cumplir 99 años de prisión por el delito de asesinato en primer grado y de tres años por violación a la Ley de Armas a cumplirse de manera consecutiva.

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera fueron acusadas de dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y de uso y/o portación de un arma blanca.

En la noche del 10 de agosto había terminado la actividad del municipio de cierre de verano y tanto adultos como menores se movieron al desvío por diferentes razones, el cual se convirtió en punto de encuentro y violencia.

Según las declaraciones de los testigos se originó una discusión que culminó con una pelea entre las hermanas Fabiola y Mariatny Avilés Rodríguez, ya que la primera se oponía a la relación que esta tenía con una mujer identificada como Karelin.

Luego comenzó otro altercado entre Lismary (hermana de la víctima) y Antiany Avilés Cabrera (hermana de Anthonieska Avilés Cabrera imputada por los mismos cargos que su madre) y la golpeó en la cabeza ya que la última estaba molesta por su intervención en el asunto de Fabiola y Mariatny.

PUBLICIDAD

En medio de lo que llamaron un “revolú” incluyeron también a Lela, quien intentó intervenir para que no soltaran a su hermana Lismary.

En algún momento varios de los testigos de la fiscalía vieron a Cabrera Rivera sacar un objeto de su cartera y entregarlo a su hija Antho, otros la ven golpeando a la adolescente ya sobre el piso, pero ninguno observó el momento en el que fue asesinada de 11 puñalada, una de ellas alcanzó el ápice del corazón ocasionando que se desangrara. La adolescente fue declarada sin vida a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025.

Otro encuentro estalló entre Elvia Cabrera y Lisandra Rosario (madre de la víctima) y otras personas que la agredieron las cuales no pudo identificar, con la excepción de Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Anthonieska) a quien culpó por la muerte de su hija. La testigo no está acusada por ningún delito.

Ya cuando Lela había sido transportada a la sala de emergencia del hospital Menonita y caminaron fuera del desvío hacia el vehículo de Cabrera Rivera, Gaba alegó que Anthonieska, a quien vio con cortaduras y sangre, le dijo “Gaga, Gaba, la apuñalé”.

Otra frase de trascendencia durante el juicio fue la que alega la prima de la víctima de parte de la acusada que presuntamente le dijo “Tú no viste ná”, cuando la vio tomar su cartera del área verde y ocultar un objeto que describió como finito.

El juicio por jurado contra Avilés Cabrera está programado para comenzar el 15 de septiembre.