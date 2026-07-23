11 de agosto de 2025: Entre las 12:00 y las 12:10 a.m., en medio de varias peleas entre jóvenes y adultos, se reportó el asesinato a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, en desvío Roberto Colón en Aibonito.

11 de agosto de 2025: El CIC de Aibonito diligenció una orden de allanamiento en la residencia de Elvia Cabrera Rivera, en la comunidad El Coquí en Aibonito, donde se ocupó la ropa de la mujer y la de su hija menor de edad (17), Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, que presuntamente vistieron durante los hechos. Luego trascendió que las piezas entregadas no eran las mismas que usaron.

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19 de agosto de 2025: El Departamento de Justicia radicó cargos criminales por los delitos de asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas, en común y concierto acuerdo, a madre e hija y les señaló fianzas de $1 millón a cada una, la cual no prestaron.

17 de octubre de 2025: Se determinó que madre e hija enfrentarían casos por separados. De esta manera, se comenzó con el de Elvia Cabrera Rivera en vista preliminar.

21 de octubre de 2025: Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, tía política de la víctima, declaró que vio cuando Cabrera Rivera sacó de la cartera un objeto el cual empuñó y lo entregó a Anthonieska con el que, presuntamente, agredió a la víctima.

23 de octubre de 2025: El patólogo forense Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses, quien realizó la autopsia, relata que Pratts Rosario recibió 11 puñaladas y una de ellas le perforó el corazón. La jueza Marilem Padilla Cotto determinó causa para juicio contra Cabrera Rivera, por cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

4 de noviembre de 2025: El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, llevó a cabo el acto de lectura de acusación a Cabrera Rivera.

13 de febrero de 2026: Durante el primer día de juicio, Cabrera Rivera hizo alegación de no culpable.

24 de junio de 2026: El testimonio de Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga desde niña y vecina de las imputadas, declaró que “Antho” le dijo llorosa dos veces: “‘¡Gaba, Gaba la apuñalé!’... Ella me enseñó las manos y tenía cortaduras y estaba llena de sangre”.

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17 de julio de 2026: Se escucha en sala el impactante testimonio de una prima de la víctima, de 16 años, que declaró que tras “Lela” ser transportada al hospital, y mientras recogía unas chanclas en el área verde donde ocurrió el crimen, pudo observar a Cabrera Rivera recoger su cartera (la cual había lanzado a otra testigo, Leshandra Pesante) y un objeto “finito” que intentó ocultar. “Elvia me miró y me dijo: ‘tú no viste nada’”.

21 de julio de 2026: El juez ordena el secuestro del jurado, una medida extraordinaria que implica que los integrantes del panel permanecerán aislados en un hotel mientras deliberan sobre el veredicto.

22 de julio de 2026: Culminan los argumentos finales de la defensa y el Ministerio Público y el juez imparte instrucciones al jurado, entre ellas sobre la opción de un delito menor de asesinato atenuado, que es el que se podría adaptar a los hechos si lo determina.

23 de julio de 2026: A Cabrera Rivera, antes del inicio de la vista, se le observa llorando por primera vez. A las 10:12 a.m. el jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres se retiró a deliberar. En menos de cuatro horas el juez llamó a las partes para regresar a sala, pues había veredicto: Culpable en todos los cargos.