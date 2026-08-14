La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera radicó una moción en la que solicita la recusación motivada de cuatro de los nueve jurados ya juramentados por el juez Juan A. Reyes Colón del Tribunal de Aibonito, por considerar que no serían imparciales y por omitir información en el cuestionario para candidatos.

El juez le otorgó al Ministerio Público hasta el próximo jueves para que responda por escrito a la moción y así poder tomar una determinación al respecto.

Según la moción que solicita la recusación de los jurados por razones motivadas y suscritas por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal que: “a los fines de garantizar los derechos constitucionales, tanto a nivel estatal como federal, de nuestra clienta a un debido proceso de ley, a la presunción de inocencia y a un juicio justo ante un jurado imparcial”.

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De acuerdo con sus argumentos, la Regla 21 de Procedimiento Criminal, el Tribunal de Primera Instancia vendrá obligado a recusar motivadamente aquellos candidatos cuyas contestaciones demuestren qus su opinión - en cuanto a la persona acusada o a la causa en cuestión - esté comprometida al punto que no pueden juzgarle con completa imparcialidad.

“La posición de nosotros es que no es correcta en derecho porque nosotros hemos tenido una amplia oportunidad para hacer un voir dire (término legal que significa decir la verdad en el interrogatorio de los candidatos a jurado) extenso y riguroso, que se ha dividido, como siempre lo he explicado, entre las motivaciones por enfermedad, la publicidad excesiva, más preguntas que hace el juez, que hace la defensa y el Ministerio Público”, respondió la fiscal la fiscal Belinda Brignoni Hernández, según Telenoticias.

El proceso para la desinsaculación del jurado que deliberará en el juicio contra Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario y violación a la Ley de Armas, entra hoy su octavo día.

El martes, justo el día en el que se cumplió un año del asesinato de la adolescente de 16 años, quien recibió 11 puñaladas en el desvío Roberto Colón, 61 potenciales jurados fueron citados para ser evaluados, informó El Nuevo Día.

De ese total, 32 candidatos se presentaron y 27 fueron excusados, principalmente por razones médicas. El 30 de junio comenzó la selección del jurado.

Resta por seleccionar a nueve integrantes adicionales, de los cuales tres completarán el panel principal de 12 jurados y los demás serán suplentes.

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Hoy se están evaluando otros 33 posibles candidatos.

El 4 de agosto fueron juramentados los primeros nueve integrantes del jurado, siete hombres y dos mujeres. El juicio está pautado para comenzar el 15 de octubre.

Avilés Cabrera enfrenta con agravantes cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. En un juicio separado que culminó el 23 de julio, en unas tres horas un jurado encontró culpable a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por los mismos cargos en común y mutuo acuerdo. La defensa se prepara para apelar la decisión.

El 7 de agosto, la defensa recibió los expedientes del Sistema de Información de Justicia Criminal de los candidatos tras radicar una moción a esos fines.

El Ministerio Público cuenta con 75 testigos, de los cuales juramentaron decenas de agentes, civiles, personal del Instituto de Ciencias Forenses y del hospital Menonita de Aibonito, de manera presencial y por vídeo conferencia; los restantes deberán comparecer en una fecha posterior.

La defensa presentó 10 testigos de refutación, varios de los cuales ya juramentaron, y los restantes quedaron citados para el 18 de agosto a esos fines.

Sin embargo, la fiscal Brignoni Hernández, hace varios días aclaró a periodistas que este juramento inicial se realizó únicamente para efectos de cumplir con la orden de mordaza del caso y con el fin de obligarlos a no hacer publicaciones en redes sociales ni dar expresiones a la prensa o comentar con terceros sobre la prueba.

Mientras, el tribunal aclaró que estos testigos sí tienen permitido hablar y reunirse con los abogados de la defensa y con el Ministerio Público.

También está sobre la mesa la posibilidad de que una vez se selecciones el jurado, la defensa solicite su secuestro amparándose en el argumento de publicidad excesiva.