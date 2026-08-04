El juez Juan A. Reyes Colón del Tribunal de Aibonito orientó este martes a un grupo de candidatos a jurado sobre la posibilidad de que en algún momento del juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, pudiera ser secuestrado.

Esta restricción con el secuestro del jurado no es obligatorio ni rutinario en todos los juicios, sino que se trata de una medida cautelar excepcional que los jueces solo ordenan en circunstancias muy específicas.

El togado, que quiso conocer la opinión de los candidatos, les explicó que, de ser necesario, podría ordenar el secuestro del jurado en algún momento determinado para evitar que tengan contacto con información externa o con terceras personas, según informó El Nuevo Día.

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“El Tribunal, para evitar contacto con información o con otras personas, utiliza el concepto ‘secuestro’, que es una orden para que se mantengan unidos. Se escoge una hospedería, un hotel y se le asigna unos cuartos, y hay unos alguaciles que velan que no haya gente que llega a donde usted”, explicó el juez.

Sin embargo, aclaró que no ha tomado ninguna determinación al respecto, sino que se trata de una alternativa que se podría evaluar conforme avance el proceso.

El jurado en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y coacusada del crimen, fue secuestrado mediante orden del juez superior Luis S. Barreto Altieri, tan pronto las partes sometieron el caso el 21 de julio.

13 Fotos Un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió el veredicto.

Su decisión fue calificada por varios sectores como tardía.

En total, cinco hombres y una mujer no estuvieron de acuerdo con la determinación por compromisos laborales, citas médicas, viajes y asuntos personales, entre otras razones.

Posteriormente, Cabrera Rivera fue encontrada culpable por los cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

En otros asuntos, en la tarde del lunes, el juez declaró no ha lugar a una nueva solicitud de la defensa para paralizar el juicio de Anthonieska por un año debido a la publicidad excesiva.

Gabriela Nicole Pratts Rosario

El 18 de julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó las solicitudes de paralización del inicio del juicio y las peticiones de Certiorari presentadas por la defensa, tras alegar que la cobertura mediática relacionada con el caso y la transmisión del juicio contra la coacusada Cabrera Rivera habían contaminado el universo de potenciales jurados, por lo que para esa fecha solicitaba una posposición de seis meses.

El crimen hace casi un año de Pratts Rosario ocurrió el 11 de agosto de 2025 en medio de varias peleas entre jóvenes y adultos en el desvío Roberto Colón en Aibonito.

La jovencita murió tras un ataque a puñaladas por el que fueron acusadas Anthonieska y su madre.