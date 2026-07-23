Un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió hoy un veredicto de culpable en los cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, en el desvío Roberto Colón, en la madrugada del 11 de agosto de 2025.

Durante su turno de cierre de las argumentaciones, la fiscal Miriam Nieves Vera, instó a los miembros del panel a que se enfocaran en el acto escencial: “que Elvia Cabrera, la acusada, le pasó ese instrumento de la muerte a su hija y con ese instrumento su hija la mató, le dio 11 puñaladas a una joven que estaba indefensa que la única manera que trataba de defenderse era tratando de que la soltara del pelo”.

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Reafirmó que si la imputada no hubiese pasado el arma blanca de su cartera y entregado a su hija, “Gabriela se hubiera graduado de 12 (escuela superior), Gabriela hubiera estado en estos momentos preparándose para continuar con su vida como adulta, nosotros no estuviéramos aquí porque simplemente esa muerte no habría sucedido”.

Durante el turno inicial, la fiscal Silda M. Rubio Barreto, hizo un recuento de lo que declararon los testigos que consideran claves para probar su caso.

“La acusada no detuvo la violencia, la alimentó, proveyó el arma homicida, contribuyó significativamente a que eso ocurriera”, fue una de las aseveraciones que hizo Rubio Barreto.

Expuso que la acusada abandonó su deber como madre de evitar que las peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, ocurridas entre la noche del 10 de agosto y la madrugada del 11 de agosto de 2025, escalaran para que una adolescente inocente fuera asesinada.

“Fue Elvia quien proveyó el arma, y que gracias a que ella entregó el arma, la violencia escaló y sí, escaló, por culpa de ella con el desenlace que ella quiso, porque si no entrega el arma aquí no moría nadie. Gabriela esa noche no tuvo problemas con nadie y su vida terminó con la decisión de una adulta. Ella como madre pudo detener lo que estaba pasando allí, pero escogió lo contrario”, sostuvo.

Mientras que, el abogado de defensa, Alberto Rivera Ramos, cuestionó el hecho de que la ropa de la víctima fue decomisada conforme a los protocolos del hospital por instrucciones de la Policía, según se supo al final del juicio cuando se estipuló el testimonio de la Dra. Karla Mercado, quien certificó la muerte de la menor en el hospital Menonita de Aibonito.

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“Cuando se observa toda la prueba de manera serena, sin emoción, con la serenidad que exige la ley aparece una realidad imposible de ignorar, damas y caballeros y es que las dudas nacieron de la prueba del estado, de la propia prueba del Ministerio Público, de testigos que cambiaron versiones, de testigos que dijeron una cosa en sus primeras entrevistas y otras distintas meses después, de una investigación que dejó evidencia sin recoger, que ordenó destruir”, detalló el abogado de defensa.

Agregó que, la prueba científica favoreció a la defensa, no se identificó el arma homicida, ni el autor de los hechos. Que su clienta fue excluida como donante de todas las pruebas de ADN realizadas en este caso.

La evidencia serológica excluyó a Cabrera Rivera.

Sobre el hecho de que no se ocupara el arma homicida, refutó la fiscal Nieves Vera, que eso ocurrió debido a que su clienta presuntamente se llevó el arma de la escena.

Cabrera Rivera no enfrenta cargos por destrucció de evidencia.

El licenciado Rivera Ramos subrayó que no toda evidencia disponible fue analizada y que el patólogo Dr. Javier Serrano, quien realizó la autopsia de la víctima declaró que no pudo descartar que se usó más de un objeto con características similares para apuñalarla.

En la noche del 10 de agosto había terminado la actividad del municipio de cierre de verano y tanto adultos como menores se movieron al desvío por diferentes razones, el cual se convirtió en punto de encuentro.

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Según las declaraciones de los testigos se originó una discusión que culminó con una pelea entre las hermanas Fabiola y Mariatny Avilés Rodríguez, ya que la primera se oponía a la relación que esta tenía con una mujer identificada como Karelin.

Luego comenzó otro altercado entre Lismary (hermana de la víctima) y Antiany Avilés Cabrera (hermana de Anthonieska Avilés Cabrera imputada por los mismos cargos que su madre) y la golpeó en la cabeza ya que la última estaba molesta porque su intervención en el asunto de Fabiola y Mariatny.

En medio de lo que llamaron un “revolú” incluyeron también a Lela, quien intentó intervenir para que no soltaran a su hermana Lismary.

En algún momento varios de los testigos de la fiscalía vieron a Cabrera Rivera sacar un objeto de su cartera y entregarlo a su hija Antho, otros la ven golpeando a la adolescente ya sobre el piso, pero ninguno observó el momento en el que fue asesinada de 11 puñalada, una de ellas alcalzó el ápice del corazón ocasionando que se desangrara. La adolescente fue declarada sin vida a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025.

Otro encuentro estalló entre Elvia Cabrera y Lisandra Rosario (madre de la víctima) y otras personas que la agredieron las cuales no pudo identificar, con la excepción de Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Anthonieska) a quien culpó por la muerte de su hija.

Ya cuando Lela había sido transportada a la sala de emergencia del hospital Menonita y caminaron fuera del desvío hacia el vehículo de Cabrera Rivera, Gaba alegó que Anthonieska, a quien vio con cortaduras y sangre, le dijo “Gaga, Gaba, la apuñalé”.

Otra frase de trascendencia durante el juicio fue la que alega la prima de la víctima de parte de la acusada que presuntamente le dijo “Tú no viste ná”, cuando la vio tomar su cartera del área verde y ocultar un objeto que describió como finito.