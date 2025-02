Poco antes de que el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Joseph González, fuera confirmado en el Senado para liderar la Uniformada, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, emitió unas declaraciones en las que se despide de la dirección de la agencia.

López Figueroa repasó su gestión al frente del Negociado y recalcó la importancia del recurso humano, “Mis Policías y Civieles” en la implementación de las leyes de orden.

Su carta lee así:

“En el Negociado de la Policía de Puerto Rico, al igual que toda organización, el recurso más valioso es el componente humano, pues son los responsables de la implementación de las políticas institucionales.

Como regla general, Mis Policías y Civiles son medidos por estándares de comportamiento y ejecución sumamente rigurosos que permiten una prestación de servicios digna, enmarcada en el Respeto, Sensibilidad y Empatía que merecen todos los ciudadanos y visitantes de nuestras amada Isla.

Por los pasados treinta y ocho años, la Policía de Puerto Rico ha sido mi sustento y me ha permitido echar hacia adelante mi familia y trabajar por Puerto Rico. He crecido profesionalmente y he sido testigo del gran potencial de cada uno de Mis Policías y Civiles. Así también, estos cuatro años DIOS me ha permitido dirigir la agencia que tanto amo, siendo la primera ocasión en que un policía activo es designado y confirmado a la dirección de la Policía de Puerto Rico. Mi designación abrió puertas para que policías activos puedan dirigir esta Agencia.

He tenido la oportunidad de laborar de cerca con ustedes, de estrechar su mano, reír en tiempos buenos y, en los momentos en que la vida nos ha puesto a prueba, hemos intercambiado un abrazo fraternal.

Hoy me corresponde realizar la transición en la dirección de la Policía de Puerto Rico y darle el espacio a quien tenga el honor de dirigir nuestra Policía. Sin embargo, mi compromiso con ustees y con el Pueblo de Puerto Rico no queda menguado y desde donde esté continuaré sirviendo con el mismo tesón y dedicación hasta lograr un mejor Puerto Rico con un nivel óptimo de calidad vida.

Doy gracias a DIOS por permitirme cumplir la totalidad del término para el cual juramenté y por la gracias de haberlo logrado con la gran satisfacción del deber cumplido donde, junto a todo mi equipo de trabajo, alcanzamos cifras históricas en la disminución de la incidencia criminal del país.

A Mis Policías, Civiles y Veteranos, gracias por el apoyo, por su dedicación ye l gran trabajo que han realizado. Gracias por haber puesto todo su empeño para brindar un mejor servicio cada día y lograr lo que fue nuestro mayor logro: recobrar la confianza de un Pueblo en los hombres y mujeres que vigilan nuestras calles.

A Nuestros Héroes que ofrendaron su vida en el Cumplimiento del Deber, gracias por sus servicios y a sus familiares, cuentan y continúa siendo parte de la gran familia de la mejor Policía del mundo”, expresó López Figueroa.

También dedicó unas palabras “a mi querido Puerto Rico”.

“Somos la Isla del Encanto, habitada por gente buena, de valores. Somos un Pueblo que se distingue por su respeto a la ley, al orden y que rechaza cualquier atisbo de violencia. Continúen estrechando lazos de confianza, afecto y hermandad con nuestras agencias de ley y orden, ellos son su mano amiga y no importa la circunstancia, estarán siempre para servir.

A todos ustedes, a las Instituciones de Base de Fe, Capellanes, Policías Auxiliares, a todas las Organizaciones sin Fines de Lucro, agencias estatales, policías municipales y en general, gracias por hacerse disponibles y colaborar en todos los proyectos exitosos que ejecutamos en común. Les pido que continúen de la mano de Mis Policías.

Me resta, de parte de mi familia, mi equipo de trabajo y el mí propio agradecerles la oportunidad de SERVIRLES.

Que DIOS bendiga a Puerto Rico”, finalizó el coronel.

A finales de enero, cuando la gobernadora Jenniffer González anunció el nombramiento del anterior jefe del FBI, el ahora excomisionado de la Policía celebró la designación de quien considera un funcionario comprometido con el bienestar del país.

“Conozco su compromiso y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en las Agencias de Ley y Orden. Reafirmo mi apoyo a González para continuar la misión de trabajar por Puerto Rico, y lograr mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en esta bendita Isla”, dijo López Figueroa.