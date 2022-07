El proceso judicial contra José Antonio Cartagena Martínez, el hombre que enfrenta acusaciones de maltrato a animales y ejercer como veterinario de manera ilegal, fue aplazado para agosto próximo, tras una breve vista que se celebró esta mañana en el Tribunal de Bayamón.

Según explicó en sala la fiscal Yarrelly Sánchez Courtney, aunque tenían la prueba para proceder con la vista preliminar, no contaban con un testigo que está fuera de Puerto Rico, en un viaje que había programado antes de que en la vista de Regla 6 asignaran de manera automática la fecha de hoy para la vista preliminar.

El juez Pedro J. Saldaña Rosado acogió el pedido de la fiscalía de conceder más tiempo y fijó la fecha del 16 de agosto para la celebración de la vista preliminar.

En la vista de hoy, la Fiscalía agregó a dos testigos adicionales a la lista de testigos que estará presentando en el caso. La defensa, mientras, sometió una moción para que se le entregara una parte de la prueba que considera sería beneficiosa para su cliente.

“El veterinario (que servirá de testigo) está fuera de Puerto Rico, ya tenía el viaje programado. Así que, en el día de hoy, lamentablemente, sí tengo toda la prueba disponible, las partes tienen interés, pero el veterinario está fuera de Puerto Rico con un viaje calendarizado previamente”, comentó la fiscal fuera de sala.

Por otro lado, la fiscal Sánchez Courtney anticipó que la semana próxima, el 14 de julio, estarían radicando otros cargos contra Cartagena Martínez, por delitos similares. Agregó que las autoridades están trabajando con otra prueba adicional que podría conllevar a la radicación de más cargos contra Cartagena Martínez.

“Se van a estar radicando otros cargos. Ya en el día de hoy le hemos entregado una citación al caballero para el 14 de julio a la 1:00 p.m., que se le van a estar radicando nuevos cargos”, indicó la fiscal. “Esta en un proceso de investigación, pero ese día en Regla 6 van a saber cuáles son los cargos que se le va a estar radicando. Son básicamente los mismos delitos, contra otros perjudicados. Y hay otras investigaciones que están en curso también”.

Según la fiscal, parte de las investigaciones en curso se relacionan con los medicamentos que se ocuparon como parte del caso, y “tenemos personal federal y estatal trabajando con eso”.

Sánchez Courtney recordó que el imputado, “en este caso particular tiene dos cargos, por maltrato animal (bajo las disposiciones de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales) y por ejercer la veterinaria de forma ilegal en Puerto Rico”. Sin embargo, agregó, “por cada perjudicado, la ley dispone que pueden ser los mismos cargos, u otros, dependiendo las circunstancias que se evalúen y la prueba que se nos presente”.

Aclaró que, por el cargo de maltrato agravado contra animales, el imputado se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión y por practicar la veterinaria de forma ilegal podría enfrentar una multa, cárcel o ambas, a discreción del tribunal.

La fiscal explicó que, además, pueden surgir otros agravantes, o atenuantes, que se evaluarán en el transcurso del caso. Aclaró, sin embargo, que, criminalmente, “en este momento, al día de hoy”, es el primer caso que se conoce contra Cartagena Martínez.

La fiscal explicó, además, que la pena puede variar según el daño que haya recibido el animal, pues “la ley de protección de animales, en su Artículo 6, tiene dos modalidades, si es una lesión agravada o la muerte, y dependiendo de la modalidad va a ser la pena que tenga”.

“En el caso que tengo ante mi consideración, el animal está vivo. Tiene una lesión grave. En el otro, está en proceso de investigación y en su momento van a poder tener la información correspondiente”, añadió la fiscal.

Por su parte, el abogado Eduardo Ortiz Declet comentó que su cliente había recibido una citación para radicación de cargos, aunque sin detalles de cuáles serían esos cargos, y agregó que no tenían conocimiento de un posible tercer caso.

“El tercero (caso) no lo conozco. Y la citación que nos entregaron no dice nada de lo que le van a radicar. Hicimos una diligencia para conocer qué era lo que le iban a radicar, pero el sargento del caso no nos quiso dar información sobre qué se le va a radicar. Estamos en total desconocimiento, pero estamos preparados para enfrentarlos”, sostuvo el abogado.

En cuanto a la moción que presentaron ante el tribunal aclaró que “es una moción que está solicitando prueba exculpatoria, que no es otra cosa que prueba beneficiosa para la defensa en este caso. Se radicó en la mañana de hoy. El juez dijo que la va a resolver. Y lo que estamos solicitando es que se nos entregue un descubrimiento de prueba, en esta etapa de los procedimientos, que entendemos que es beneficioso para ambos casos que están imputándole al cliente”.

Detalló que “aunque estemos en vista preliminar, la Regla 95 no va a aplicar en cierto descubrimiento de prueba. Cuando el descubrimiento que se solicita es beneficioso para el cliente, se tiene que descubrir cuanto antes. Y eso es lo que estamos pidiendo”.

La investigación contra el hombre de 50 años surgió luego que una ciudadana contratara sus servicios como presunto veterinario a través de una página de internet, para que le diera atención a su perro. Tras su intervención la mascota terminó con graves daños y en peligro de que se le tenga que amputar una pata.

Al allanar la residencia de Cartagena Martínez en Bayamón como parte de la investigación, la Policía encontró cadáveres de animales, medicamentos, productos y equipo para practicar la eutanasia, así como equipo quirúrgico, a pesar que el hombre no cuenta con licencia para ejercer como veterinario.