La vista preliminar contra Eddie Mojica Peña, de 41 años, por cargos de tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada mientras laboraba como cuidador en el hogar Casa Dorada, en el barrio Collores, de Las Piedras, fue pospuesta por la jueza Ana M. Meléndez Renaud, del Tribunal de Humacao.

La defensa a cargo del licenciado Jaime Muñoz, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), solicitó un nuevo señalamiento debido a que no estaba preparado para ver el caso este miércoles ya que se reunió por primera vez con Mojica Peña hace pocos días y necesitaba hacer labor de investigación.

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A su vez, le solicitó al tribunal que ordenara la entrega del expediente médico de su cliente mientras estuvo recluido en un hospital de salud mental donde fue evaluado.

Se separaron los días 6 y 7 de agosto para la vista preliminar, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Eddie Mojica Peña, enfrenta cargos por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

La agresión a la octogenaria fue descubierta el 11 de julio a las 4:28 p.m. en la planta baja del hogar de cuidado prolongado hasta donde arrastró a la paciente de 87 años, para realizar un presunto ritual para que “muriera en paz”.

Una vecina llamó a la Policía tras escuchar los gritos de la adulta mayor y observar al cuidador entrar en su propiedad. Acto seguido, comenzó a decir incoherencias y a tocar fuerte a su puerta, lo que ocasionó que temiera por su seguridad.

Al llegar los policías la encontraron tirada en el suelo a la octogenaria que es parcialmente ciega y padece de Alzheimer. Esta se suponía que debía estar encamada.

Los paramédicos que le dieron los primeros auxilios observaron abrasiones en todo el cuerpo y un trauma en la cabeza, por lo que fue trasladada a una sala de emergencia. Su condición es estable.

“Yo seguí instrucciones, como he seguido todo el tiempo. No quise matar a la residente, pues no la quise matar, porque asesino no soy”, expresó el cuidador en aquel momento a “Telenoticias”.

El hombre repitió que la encomienda para realizar lo que llamó un ritual se las dio la persona a la que relevó al llegar al turno.

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El 16 de julio, la jueza Enid Cristina Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato y maltrato a personas de edad avanzada por la agresión a una paciente y le señaló una fianza de $500,000, la cual no prestó por lo que fue encarcelado.

El Departamento de la Familia (DF) le canceló la licencia y removió a unos 15 pacientes que estaban bajo su custodia y solo quedaba para ese momento una mujer que estaba hospitalizada y la víctima de la agresión, que son pacientes privados, por lo que sus familiares estaban obligados a proceder con su reubicación.

Por su parte, el DF confirmó que “este hogar ya era objeto de una investigación administrativa por alegada negligencia en la prestación de servicios a los adultos mayores bajo su cuidado, proceso que el Departamento mantenía bajo estrecha supervisión. Como parte de esa investigación, y en coordinación con los familiares, la mayoría de los residentes habían sido reubicados en otras instituciones”.