El presentador Alex DJ realizó hoy el corte de cinta de su proyecto Hacienda Margarita Living Resort en su pueblo natal, Las Piedras. El centro dirigido a la población de adultos mayores iniciará oficialmente sus operaciones este próximo sábado.

El animador de “Puerto Rico Gana” (Telemundo) confesó mediante comunicado de prensa que hace más de una década que ha tenido una conexión mayor con la población de adultos mayores, lo que lo motivó a trabajar en lo que se convirtió en “su proyecto de vida”. “El artista ha visitado centros de adultos mayores junto a una firma de planes médicos y así se fue identificando cada vez más con esta población tan vulnerable”, detalla la nota de prensa. El director de Hacienda Margarita Living Resort es Waldo Fernández.

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Rodeado de su esposa Marylin Soto Escribano, sus hijos Alexandra Colón y Alexis Julián Colón, y su madre, Milagros Rivera, Álex DJ reveló el gran significado de materializar su proyecto. “Mi sueño siempre fue abrir un centro de adultos mayores. De entrada, hay capacidad para 39 personas, con habitaciones privadas o compartidas; más de 13 baños en todas las facilidades, un gazebo espectacular, y huertos caseros. Todos los días tendré personal para entretenimiento… Ellos van a divertirse, a pasarla bien… Cuento con una chef responsable de su alimentación, área de enfermeras, un laundry… ”, detalló el animador mediante declaraciones escritas. Con voz entrecortada, subrayó: “Este es nuestro sueño hecho realidad… Desde hace dos años y medio estamos trabajando. Cuando llegamos, estaba perdido completamente el lugar, con gomas y pastizal… ¡Hemos trabajado mucho!”, agrega el comunicado.

El presentador fue enfático en que “lo que queremos es un sitio digno, bonito, que tenga empatía, equidad pero, sobre todo, que los que trabajemos aquí tengamos el conocimiento de que ellos (los adultos mayores) ya laboraron, ya criaron, por lo que nosotros debemos tratarlos con amor, con cariño. Ese es nuestro compromiso”.

Al abordar el tema de la seguridad, se señaló que dentro de lo que es permitido, “cada área de Hacienda Margarita Living Resort estará monitoreada por un moderno y amplio sistema de cámaras. Además, hay sensores de movimiento en las alfombras, por si se levantan de sus camas, entonces sonará a las enfermeras, esto es para evitar las caídas. Del mismo modo, las enfermeras deben ponchar a nivel digital en cada cama para garantizar la atención directa”.

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Durante el encuentro de este miércoles estuvieron presentes el cantante Samuel Hernández , quien interpretó el himno “Todo se lo debo a Él”; el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky “ López, junto con la primera dama, Myriam Aponte; el pastor Tony Rosario, el coproductor de “Puerto Rico Gana” Adolfo Ontivero, y otros colaboradores y asesores de Alex DJ en esta iniciativa.

El primer ejecutivo municipal destacó en su mensaje oficial: “Me llena de alegría ver un sueño más de Alex poderse realizar”, y realzó “su calidad humana y gesta a favor del pueblo”.

Para más información sobre Hacienda Margarita Living Resort, llamar al 787-405-2020.