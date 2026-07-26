El animador Alex DJ fue sorprendido durante su programa “Puerto Rico Gana” (Telemundo) de este domingo al ser aceptado para adoptar un perro rescatado de ocho meses.

El artista quedó conmovido con la historia de “Lucky”, de la que se enteró durante la transmisión el pasado miércoles en el espacio radial “El Circo de la Mega”, a donde acudió para hablar de su proyecto de vida, la Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras, que abrirá sus puertas este próximo sábado, 1 de agosto. En el segmento radial había intervenido poco antes una rescatista en búsqueda de un nuevo hogar para Lucky, ya que es muy activo y sus anteriores ‘papás perrunos’ lo entregaron al albergue.

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“¡Lucky es como yo! Somos muy hiperactivos… Lucky no podía ser adoptado por cualquier familia… Luego de conocer su historia y ver la foto, quedé impactado e hice, inmediatamente, todos los trámites para adoptarlo”, señaló el presentador, que se sometió a un proceso riguroso de evaluación.

Tremenda sorpresa se llevó Alex DJ cuando al completar hoy el segmento de “La Bolera canina” en “Puerto Rico Gana”, le dieron la gran noticia de que podía adoptarlo y la rescatista le entregó a Lucky.

El animador reveló que desde el comienzo de su proyecto de vida estaba buscando una mascota como terapia para los adultos mayores en la Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras.

“Lucky”, se indicó, vivirá con todas las comodidades, seguridad, atenciones y áreas para jugar en la finca de 10 cuerdas que acogerá a los adultos mayores rodeados de la naturaleza, con espacios al aire libre y habitaciones tipo resort.

La rescatista orientó a Alex DJ sobre las necesidades básicas de un perro, empezando por el ejercicio. Inmediatamente, el animador le hizo una promesa a “Lucky”. “¿Es mío ya?... Lucky, te prometo que te voy a entender… Yo era inquieto así como tú, cuando chiquito, y muchas veces nadie me entendía… Te lo prometo, papi”, expresó Alex DJ, recibiendo el aplauso del público en el estudio de Telemundo.