El incidente ocurrido durante una transmisión en vivo de Molusco TV continúa generando reacciones.

Esta vez fue el animador Alex DJ quien alzó su voz para condenar la agresión física que sufrió Edwin “Mondongo” Marrero a manos del creador de contenido conocido como Gallo The Producer.

Al finalizar la edición del viernes de “Puerto Rico Gana”, programa transmitido por Telemundo, el presentador dedicó varios minutos para expresar públicamente su respaldo a Mondongo, integrante del elenco del espacio televisivo, y rechazar cualquier acto de violencia.

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Alex DJ calificó lo sucedido como un abuso y señaló que la situación resulta aún más preocupante debido a las condiciones de salud que enfrenta Marrero.

“Lo que ocurrió con ‘Mondongo’ lo consideramos un abuso. No está bien. Estamos en contra de la violencia, y más aún cuando se trata de una persona que enfrenta una condición de obesidad mórbida y tiene dificultades físicas”, expresó el animador ante las cámaras.

El presentador también reveló que conversó con su compañero tras el incidente y aseguró que este se encontraba afectado emocionalmente por lo ocurrido.

“Sabemos que estás triste. Hablé contigo anoche y estabas llorando. Queremos que sepas que no estás solo y que cuentas con el apoyo de tu familia y de todos nosotros”, sostuvo.

Durante su mensaje, Alex DJ responsabilizó directamente a Gallo The Producer por el altercado y lanzó fuertes críticas contra su comportamiento.

“El que actúa de esa manera no merece el respeto de nadie. Eres un abusador”, manifestó.

16 Fotos El talento de "Puerto Rico Gana" comparte cómo lo hizo, además de revelar sus próximos pasos artísticos.

Las expresiones del animador surgen un día después del enfrentamiento protagonizado por ambos creadores de contenido durante una participación en Molusco TV, un episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales y ha provocado un intenso debate entre seguidores y figuras del entretenimiento local.