“Dios es bueno y es bueno siempre”, fueron las primeras palabras del animador de "Puerto Rico Gana", Alex DJ, tras regresar al programa luego de estar una semana fuera de la producción a causa de una embolia pulmonar.

“Gracias, Puerto Rico. Yo sabía que me querían, pero no sabía que me querían tanto. Casi 2 millones de mensajes, gracias por el cariño. Wow, casi dos millones de personas que escribieron dándome las buenas... Gracias, Puerto Rico”, exclamó el presentador al inicio del programa, que se transmite de lunes a viernes a las 6:00 de la tarde por Telemundo.

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“A todo Puerto Rico, a todo Estados Unidos que oraron por mí, llegaron las oraciones y estamos bien, gracias a Dios. Tenemos que cuidarnos, pero estamos bien”, manifestó.

Alex DJ fue hospitalizado la semana pasada luego de que lo que pensó que era un desgaste físico terminara siendo una embolia pulmonar, lo que lo mantuvo en reposo y fuera de las cámaras por varios días.

“La salud es primero, por encima de todo. Vamos a cuidarnos la salud. Sin salud no tenemos nada. La salud es primero”, señaló.

El comunicador regresó al programa con su acostumbrada energía y carisma, pero, según indicó, su cardiólogo le recomendó tomar las cosas “suavecito”.

16 Fotos El comunicador y presentador de "Puerto Rico ¡Gana!" anima el prograa desde el 2019.

Uno de los momentos más especiales del espacio televisivo de este lunes ocurrió cuando Alex regaló $1,500 a la clase graduanda Kairo, de la Escuela Cacique Agüeybaná de Bayamón, quien pudo haberse quedado sin su ‘prom’, ya que no habían completado el dinero para los gastos.

Alex DJ comenzó a sentirse enfermo el sábado 30 de mayo, por lo que decidió comunicarse el lunes pasado con su médico de cabecera, Dr. José Sánchez, quien lo visitó en su hogar para revisión y ordenó, inmediatamente, su traslado a una institución hospitalaria, ya que sus niveles de oxigenación estaban comprometidos. Permaneció recluido bajo estricta supervisión de especialistas, al ser diagnosticado con embolia pulmonar. Fue dado de alta el viernes 5 de junio.