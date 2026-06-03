El diagnóstico de Alex DJ no deja de sorprender, especialmente por su perfil como persona físicamente activa, luego de informarse que fue hospitalizado por una embolia pulmonar.

El presentador de Puerto Rico Gana sufrió una embolia pulmonar bilateral, es decir, la presencia de coágulos de sangre en ambos pulmones, reveló esta mañana Adolfo Ontivero, productor del programa.

Ontivero explicó que Alexis Colón Rivera se encuentra estable y permanecerá hospitalizado al menos hasta el fin de semana.

“Por suerte, se hospitalizó a tiempo y empezó con los anticoagulantes a tiempo”, indicó el productor, al destacar que se trata de varios coágulos.

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Según detalló, el presentador comenzó a sentirse cansado durante el fin de semana y presentaba fiebre, por lo que inicialmente pensó que se trataba de influenza. Fue entonces cuando su médico personal lo visitó en su residencia y ordenó su traslado al hospital.

“Se dieron cuenta que no estaba oxigenando y él, siendo deportista, no debería tener mucho problema con la oxigenación. Ahí se dieron cuenta de que había algo más”, dijo Ontivero en el programa radial Pegao’s en la mañana.

El proceso de recuperación, mientras los coágulos se disuelven completamente, podría tomar entre 90 y 120 días.

“Él va a seguir con anticoagulantes por largo tiempo y tiene que evitar todo tipo de esfuerzo físico, como el gimnasio o las carreras”, añadió.

Mientras tanto, El JD estará sustituyendo a Alex DJ junto a otros miembros de la producción durante su proceso de recuperación.

16 Fotos El comunicador y presentador de "Puerto Rico ¡Gana!" anima el prograa desde el 2019.

Una embolia pulmonar es una afección médica grave que en ocasiones puede ser mortal. Ocurre cuando una arteria en los pulmones se bloquea, generalmente por un coágulo de sangre que se desplaza desde las piernas hasta los pulmones, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Mayo Clinic.

La condición debe atenderse de inmediato, ya que puede provocar daño permanente en los pulmones, reducir peligrosamente el nivel de oxígeno en la sangre y afectar el funcionamiento de otros órganos.