El animador y comediante Markito confirmó que dejará de formar parte del programa televisivo “Puerto Rico Gana”, transmitido por Telemundo Puerto Rico.

La noticia fue compartida por el propio presentador a través de sus redes sociales, donde informó que la edición de este viernes marcará el cierre de su etapa en el popular espacio de entretenimiento.

“Hoy es mi último día en Puerto Rico Gana. Los ciclos cambian, pero la pasión sigue intacta”, expresó Markito en una publicación dirigida a sus más de 80 mil seguidores.

El artista aprovechó la ocasión para agradecer a las personas con las que compartió durante su paso por el programa, destacando las experiencias profesionales y personales que vivió frente a las cámaras.

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“Hoy solo quiero agradecer a todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir, aprender, crear y llevar sonrisas a través de la pantalla. Me llevo grandes experiencias, amistades y momentos que recordaré con mucho cariño”, añadió.

Además, extendió su agradecimiento a la audiencia que respaldó su trabajo durante su participación en el programa, así como a sus compañeros de labores.

En su mensaje, Markito también tuvo palabras de apoyo para el locutor y animador Alex DJ, a quien le deseó una pronta recuperación.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los próximos proyectos profesionales del comediante ni sobre quién ocupará su lugar en el programa.

Su salida se da en medio de la hospitalización del presentador del programa, Alex DJ, quien sufre de una embolia pulmonar.

Fue el pasado martes cuando se dio a conocer que el animador comenzó a sentirse enfermo el pasado sábado, y pasó todo el domingo acostado, sin embargo, el lunes, tuvo que contactar a su médico de cabecera, Dr. José Sánchez, quien lo atendió en su hogar. El galeno ordenó su traslado a una institución hospitalaria, luego de tomarle los niveles de oxigenación.

“Ya estando en el hospital me diagnosticaron que tengo un coágulo pulmonar. Me están dando anticoagulantes’, expresó el animador del pueblo, en declaraciones escritas.

Alex DJ permanecerá recluido durante toda esta semana, bajo rigurosa atención de especialistas.

“Alex DJ quiere que todos los seguidores del espacio televisivo estén tranquilos, porque se encuentra muy bien atendido por profesionales de la salud”, se informó.

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Qué es una embolia pulmonar, la emergencia de salud que sufrió Alex DJ

Falta de aire,dolor en el pechoymareosson algunos de los síntomas de unaembolia pulmonar, laemergencia de salud que sufrió el presentador de Puerto Rico Gana, Alex DJ, y por la que tuvo que ser hospitalizado recientemente.

¿Qué es una embolia pulmonar? Es una afección médica grave que en ocasiones puede ser mortal. Ocurre cuando una arteria en los pulmones se bloquea, generalmente por un coágulo de sangre que se desplaza desde las piernas hasta los pulmones, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Mayo Clinic.

Un coágulo de sangre es una masa espesa que se forma cuando la sangre se endurece y puede bloquear el flujo normal en venas o arterias.

Otros síntomas incluyen fiebre, latidos rápidos del corazón, desmayos, tos con sangre, dolor o hinchazón en la pierna y presión arterial baja.

La condición debe atenderse de inmediato, ya que puede provocar daño permanente en los pulmones, reducir peligrosamente el nivel de oxígeno en la sangre y afectar el funcionamiento de otros órganos.

Cualquier persona puede sufrir una embolia pulmonar, aunque existen factores de riesgo como el sedentarismo, cirugías recientes, fracturas de cadera o pierna, cáncer, embarazo, fumar, uso de estrógenos y obesidad, entre otros.

Se puede prevenir en algunos casos con el uso de anticoagulantes, medias de compresión, alimentación saludable y actividad física regular.