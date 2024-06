“Nosotros queremos tener un retiro digno y no seguir viviendo en la indigencia”.

Así lo expresó el presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, quien convocó la manifestación frente a la sede de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en Hato Rey, el martes, 25 de junio, a partir de las 10:00 a.m.

El llamado para que se unan a reclamar el visto bueno del ente fiscal al reglamento de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar para garantizar el dinero necesario para activar el Fondo de Retiro de la Policía, se extiende desde el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) hasta los cadetes.

Desde el 30 de abril la junta tiene ante su consideración la Ley 42- 2024 que fue firmada el 7 de febrero, por el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia y el reglamento que fue presentado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico para viabilizar la ley.

“El llamado es que todo policía, porque esto le toca a toda la Policía de la Ley 447, Ley 1 y Reforma 2000, según establece la ley, esté ahí luchando por su futuro, para tener un retiro digno. No es tan solo resolviendo el retiro del policía, sino el asunto de seguridad de nuestro país que cada día sigue en decadencia porque no tenemos reclutamiento porque no hay un beneficio para el policía y ya que tenemos una ley y un reglamento ¿por qué la junta no ha ejecutado esto?”, observó Hernández Ramos.

Hace tres semanas el líder gremial fue personalmente a las oficinas de la junta y le dijeron que continuaban bajo evaluación.

“No están haciendo nada, ¿dónde queda el compromiso de ellos”, cuestionó.

Varios legisladores y personal de gobierno han manifestado su apoyo al reclamo, indicó el líder gremial.

La ley establece que se aportará a los retirados del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) un pago de hasta un 50 % de su ingreso de su retribución promedio, a los policías activos o retirados, y crea el Fideicomiso para el Retiro de los Policías.

Los miembros elegibles que estén retirados, al próximo 30 de abril, que se hayan retirado en o antes del año fiscal en curso, cumplido 55 años y 30 de servicio, se podrán acoger a este beneficio.

Recordó que durante la discusión del reglamento en la legislatura se incluyeron los señalamientos de la junta para asegurarse de que contara con su aprobación.