El presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, convocó para este lunes frente al Capitolio a una manifestación en protesta por la acción tomada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, al derogar el Reglamento de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar a los fines de garantizar el dinero necesario para activar el Fondo de Retiro de la Policía.

La Asociación de Policías Organizados (APO) también se unirá a la actividad, que está pautada para comenzar a las 10:00 a.m.

“José Luis Dalmay después que me dio la palabra a mí el 21 de marzo de ejecutar y aprobar el reglamento para sorpresa de nosotros el 8 de abril hizo una Resolución (del Senado 923) dejando sin efecto el reglamento. Un reglamento que tuvo en su poder desde el primero de marzo, no lo atendió y no es la primera vez. Él lo dejó sin efecto dos veces en el 2023, en marzo y en septiembre”, argumentó Hernández Ramos.

El líder gremial aclaró que esto no es un paro de labores ni una invitación al ausentismo masivo, sino que todo aquel agente u oficial que pueda asistir, “que realmente le interese su futuro y su retiro” los acompañe en su protesta.

Los términos se vencen este lunes a las 12 de la medianoche, subrayó Hernández Ramos.

“Si hay voluntad esto se puede resolver hoy...Nosotros le vamos a dejar saber comenzando por Dalmau que nosotros no aguantamos más. Aquí no se está llamando a un paro, somos personas de ley, pero ya estamos cansados y no vamos a seguir en este juego político, los políticos están ahí por votos de nosotros”, afirmó el presidente de APUL.

La resolución rechaza el reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar, si no es aprobado no se puede poner en vigor la ley 42- 2024 fue firmada el 7 de febrero, por el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia.

La misma establece que se aportará a los retirados del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) un pago de hasta un máximo de un cincuenta por ciento (50%) de su ingreso de su retribución promedio, a los policías activos o retirados, así como crear la Ley del Fideicomiso para el Retiro de los Policías.

Los miembros elegibles que estén retirados, al próximo 30 de abril, que se hayan retirado en o antes del año fiscal en curso, cumplido 55 años y 30 de servicio, se podrán acoger a este beneficio.

La cantidad total para distribuir equivaldrá al 80 por ciento del balance del Fideicomiso para el Retiro de los Policías al 30 de abril de cada año fiscal, fecha en la cual deberá tener al menos $7 millones. Los recaudos del Gobierno no se verán afectados y se autoriza a usar cualquier sobrante en el pago de licencias, horas extras y liquidaciones al momento del retiro de un miembro elegible o para contribuciones discrecionales al amparo de leyes vigentes, según un comunicado de prensa del gobernador el día que convirtió en ley el proyecto de la cámara.

La legislación aumenta de $250 a $400 los derechos anuales por cada licencia o renovación de máquinas de juegos de azar. Además, aumenta de 10 a 15 el límite máximo de máquinas de juegos de azar que podrán instalarse y operar en un negocio e incrementa de $2,500 a $5,000 el límite máximo de un premio por jugada que puede otorgar cada máquina.