Un adolescente de 17 años y dos adultos, resultaron heridos con un arma blanca en hechos reportados durante la madrugada de hoy en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, en medio de un incidente de violencia doméstica,

Según la querella, la agresión fue reportada a eso de la 1:07 de la madrugada, luego de que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación.

La querellante le narró a los policías que mientras se encontraba en su apartamendo sostuvo una discusión con su expareja quien alega que la agredió con una navaja en el muslo izquierdo.

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La mujer logró encerrarse en una habitación y llamó a su progenitora para alertarla sobre lo que estaba sucediendo. Para ese momento el agresor había salido del apartamento.

Poco después, llegó el hermano menor de la mujer herida y su cuñado quienes se toparon con el sospechoso que había regresado al lugar. En el forcejeo este resultó herido en el brazo derecho y su hermano adolescente en el muslo izquierdo.

Los tres heridos recibieron los primeros auxilios y fueron trasladados a un hospital. No se informó la condición.

El agente Luis Torres, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan levantó evidencia y tomó fotos de la escena y las víctimas.

El caso será consultado con el fiscal de turno para radicar los cargos correspondientes en ausencia ya que el sospechoso escapó.