El Departamento de Justicia no radicará cargos contra el cantante de reguetón y compositor Zion, quien fue arrestado en la noche del domingo por manejar en estado de embriaguez, durante un confuso incidente que comenzó con una denuncia de un presunto secuestro.

La información fue revelada por el comandante del área policíaca de Fajardo, Carlos Nazario Lebrón, al explicar que no se presentó a la fiscalía ni el hombre que llamó ni la mujer que alegó que había sido secuestrada.

“El fiscal (Pedro Vargas) determinó no radicar en gran parte porque la alegada víctima no llegó ni el hombre que hizo la llamada. Si no está probado el elemento que inicia los procesos (secuestro) lo demás no se sostiene”, indicó Nazario Lebrón.

Por su parte, el licenciado Jorge Gordon, en declaraciones a los medios de comunicación mientras acompañaba a su salida del cuartel al artista tras quedar en libertad, exclamó: “se ha hecho justicia. La información que ustedes tenían era de un presunto secuestro. Les dije siempre que eso nunca existió y que tampoco había alegaciones de pareja (violencia Doméstica)”.

Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre real del intérprete de 44 años, fue detenido por la Policía a eso de las 10:00 p.m. del domingo durante una intervención en la Ruta 66, en Río Grande.

La intervención fue en respuesta a una llamada al precinto de Luquillo, que se recibió a eso de las 9:30 p.m., sobre el presunto secuestro de una mujer.

Ortiz Torres, vecino de Carolina, fue detenido en el kilómetro 17.7 del expreso Roberto Sánchez Vilella, mientras manejaba una guagua Dodge RAM, 1500, color negro y del 2023.

Durante la llamada, se ofreció la descripción de un vehículo adicional y su localización. Además, se indicó que sus ocupantes se presumían armados.

“A raíz de esa llamada, es que se interviene con él y entonces, posterior a eso, se dan los elementos de embriaguez. El agente Héctor Fébres le realiza la prueba en la División de Tránsito de Fajardo y quedó bajo arresto”, detalló Nazario Lebrón.

No obstante, el cantante aclaró que nunca ocurrió los incidentes de secuestro ni el de violencia doméstica.

“(Me siento) súper bien, contentísimo porque es la realidad. hubo una pelea de dos mujeres, entonces una de las chicas que fue en otro carro y llamó a decir nada que yo tuve que ver. Nada, ellas pelearon allá. Ninguna es mi pareja, estaban con nosotros en el bote ayer, las conocí en estos días”, expuso Zion, quien afirmó que no tiene idea del origen de esta denuncia.

Agregó, que durante el proceso testificaron otras personas que estuvieron presentes durante la pelea entre ellos su hijo, que es mayor de edad ya que “una de ellas quiso mentir y quiso inventarse algo”.

Tampoco fue citado para una fecha posterior.

El exponente arrojó 0.273% en la prueba de alcohol por aliento. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

En la guagua de Zion viajaban como pasajeros un hombre y una mujer. En otro auto que le acompañaba, marca BMW y color blanco, iba un hombre y otra mujer. Ninguno fue identificado.

Al mediodía, el artista fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Grande para evaluar su estado de salud ya que sentía ansiedad.

En ese momento expresó a la prensa que ayer se encontraba en un bote en la isla de Palomino en una actividad privada. “Yo nunca he tenido problemas con mujeres, nunca”, sentenció.

Al preguntársele sobre la denuncia de secuestro, el exponente rispostó: “Eso es mentira”.

No se trata de la primera vez que el cantante urbano enfrenta la Ley por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En marzo de 2019, Zion fue detenido en Miami, Florida, tras arrojar .08% en la prueba de aliento para medir el consumo de bebidas alcohólicas. Varias semanas después, se disculpó públicamente por la situación.

“La semana pasada, estuve con unos amigos en mi departamento disfrutando de una noche libre”, reveló entonces mediante declaraciones escritas.

“Desafortunadamente, tomé un par de copas de vino y salí un momento manejando mi carro para buscar comida y regresar, y no pensé en las consecuencias. Fue un error humano que no debió haber pasado. Hoy, las noticias se han enfocado en mi arresto y, debido a esto, yo personalmente quiero disculparme ante mis fanáticos y los medios por mis acciones”, agregó.