Cuatro hombres fueron arrestados en la tarde del lunes en el área de la Plaza Barceló, en Barrio Obrero de Santurce, tras ocupárseles un arma modificada para disparar en automático, como parte de una intervención de la Policía de Puerto Rico.

La intervención fue realizada por agentes adscritos a la División de Inteligencia de San Juan, en conjunto con la Unidad Motorizada y la División de Homicidios, quienes ejecutaban un plan de trabajo en la zona. En el lugar, las autoridades detuvieron a los ocupantes de un vehículo Toyota Rav4, identificados como Samuel Soto Echevarría, Manuel Emilio Sánchez Quezada, Carlos Abraham Martínez Almonte y Luis Alejandro Jiménez Laureano, de entre 22 y 41 años de edad.

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Según se informó, dos de ellos poseen estatus migratorio no definido.

Posteriormente, los agentes diligenciaron una orden de registro y allanamiento al vehículo en el que viajaban, donde ocuparon una pistola Glock modelo 19X calibre 9 milímetros, alterada para disparar de manera automática. Además, se incautó un cargador Glock, 17 municiones calibre 9 milímetros, $1,926 en efectivo, cinco teléfonos celulares, un pasamontaña y un abrigo.

El caso será consultado durante la mañana de hoy con la agencia federal Homeland Security Investigations (HSI) y la fiscalía estatal, para la radicación de los cargos correspondientes.