Un hombre de 36 años resultó herido de bala la tarde del lunes mientras realizaba necesidades fisiológicas a orillas de la carretera 773 en el municipio de Barranquitas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 5:10 p.m. a la altura del barrio Quebradillas.

El perjudicado relató que se encontraba detenido en el área cuando escuchó varios disparos. Acto seguido, resultó herido de bala en el muslo izquierdo.

El hombre fue transportado por un familiar a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como estable.

El agente Ramiro Rivera, adscrito al distrito de Barranquitas, refirió el caso al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.