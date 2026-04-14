Tirotean desde un carro a pasajero de motora en Maunabo
El joven de 19 años fue alcanzado por las balas en una de sus piernas.
Un joven de 19 años resultó herido de bala anoche tras ser tiroteado mientras transitaba en motora por la carretera PR-901 del municipio de Maunabo, informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:15 p.m. en el sector Los Pinos del barrio Emajaguas.
El querellante indicó a las autoridades que viajaba como pasajero en una motora cuando un vehículo de color negro se le acercó. Desde el interior del auto, le realizaron varios disparos, hiriéndolo en la pierna izquierda.
El perjudicado fue trasladado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área. Allí fue atendido por el médico de turno, quien le diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en la pantorrilla. Su condición fue descrita como estable.
El caso quedó a cargo de agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao.