Un hombre fue asesinado a tiros la noche del domingo en medio de un baby shower que se celebraba en la Hacienda Santiago, en Dorado.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala a eso de las 7:28 p.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en el interior de un vehículo Lexus RX Sport blanco.

El superintendente de la Policía, Joseph González, identificó al occiso como Pablo Álvarez Ortega, de 46 años, quien se encontraba en probatoria federal.

El agente Melvin Castellano, bajo la supervisión del sargento José Rivera, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, junto a la fiscal Gretchen Pérez, están a cargo de la pesquisa.