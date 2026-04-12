Un incidente violento con hombres armados dejó un joven muerto y una mujer víctima de carjacking en hechos reportados en la noche de ayer, sábado, en la carretera 155, kilómetro 53, del barrio Torrecillas, en el municipio de Morovis.

Surge de la investigación de la Policía que en el lugar se encontraba un vehículo GMC Envoy gris, conducido por Jason Díaz, de 34 años y residente de Manatí, cuando un vehículo Nissan Sentra blanco comenzó a dispararle, impactando el vehículo y provocando que se accidentara.

De acuerdo con la pesquisa, dos individuos armados de armas de fuego se bajaron del Nissan y lograron herir a Díaz, quien salió corriendo del lugar.

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Además, en la escena se reportó un carjacking a una mujer de 20 años que pasaba por la zona en ese momento, a quien los individuos armados se le acercaron y le ordenaron que se bajara del vehículo, despojándola de un Suzuki Grand Vitara gris, año 2013, tablilla IGI-239, sin causarle daño físico.

Díaz fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de Río Piedras. Sin embargo, mientras era trasladado, falleció a consecuencia de las heridas recibidas, siendo su muerte certificada por el doctor Antonio Padilla.

El caso continúa bajo investigación del agente Obed Mercado Arce, de la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, en unión al fiscal de turno.