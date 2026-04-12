Un hombre murió tras caer por un risco mientras conducía su vehículo en un accidente de carácter fatal reportado en la tarde del sábado en la carretera 788, en el barrio Quemado Loma de Federico, en San Lorenzo.

Según la información preliminar emitida por la Policía de Puerto Rico, el conductor fue identificado como Pedro Cruz Jiménez, de 87 años y residente de San Lorenzo, quien transitaba en un Jeep Renegade del año 2022 por la mencionada carretera.

Al llegar al kilómetro indicado, el hombre perdió el control del vehículo, cayendo por un risco, lo que provocó su muerte en el lugar del accidente.

La agente Ana Rosario, en unión al fiscal Dennis Soto, se hicieron cargo de la investigación del caso.