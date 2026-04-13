Un hombre murió tras ser apuñalado en medio de un presunto incidente de violencia de género reportado anoche en la calle Pepe Díaz de la barriada Las Monjas, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 11:52 p.m., luego de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una agresión con arma blanca en el contexto de un caso bajo la Ley 54.

Cuando los agentes llegaron a la escena, el perjudicado ya había sido transportado por paramédicos al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval. Allí, el médico de turno le diagnosticó una herida punzante en el abdomen.

El hombre fue referido a Centro Médico, donde falleció mientras recibía atención médica.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.

Relacionado con estos hechos, una persona fue detenida por la Policía.

El agente Miguel Sáez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto a la fiscal Shana Gould, están a cargo de la pesquisa.