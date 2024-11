Un adolescente de 17 años y un convicto federal de 46 años integrantes de la ganga de “Los Viraos”, fueron arrestados ayer, lunes, con relación al crimen del productor de música urbana, Ángel Manuel Díaz Ramírez, de 25 años y vecino de Caguas.

A pesar de que todavía faltan dos sospechosos por arrestar, el asesinato fue esclarecido en tiempo récord por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas y se indicó que desde anoche la fiscal Maribel Mojica tomó al menos una declaración jurada a uno de los arrestados.

El occiso apodado “Goldi”, fue asesinado a eso de las 2:38 a.m. en medio de un intento de “carjacking” mientras se encontraba en el servicarro del restaurante de comida rápida Burger King en el centro comercial Shops at Caguas.

La evidencia apunta a que Díaz Ramírez intentó defenderse con un arma de fuego para la cual poseía licencia de portación, pero los enmascarados lo ultimaron a balazos cuando los enfrentó ya que estaban armados con rifles AK-47.

El menor figuraba en los organigramas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) como gatillero y el adulto, que estaba en libertad bajo probatoria, era el dueño registral del Toyota Scion modelo XB del 2015, color blanco, abandonado en la carretera PR-741 del barrio Culebra Alto, en Cayey.

El auto fue encontrado en la carretera PR-741 del barrio Culebra Alto en Cayey. ( Suministrada )

La pesquisa reveló que los detenidos son vecinos del residencial Luis Muñoz Morales, en Cayey, y que el hombre de 46 años enfrentaba cargos en Nueva York por delitos relacionados a trata humana.

Mientras se buscan a los dos participantes que faltan, el jefe de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, evalúa desde ayer la posibilidad de asumir jurisdicción del caso.

Antes de cometer los hechos acudieron en el vehículo ocupado a un concesionario a robar una tablilla.

La víctima había llegado a la isla el día antes procedente de Guatemala de un viaje de trabajo.

El joven se encontraba en el servicarro se le acercó el vehículo con cuatro enmascarados y este abrió la puerta para hacerles frente con su pistola Glock calibre 9 milímetros para la cual poseía licencia de portación, pero los gatilleros abrieron fuego contra él con rifles.

Su cadáver presentaba al menos una herida en el lado izquierdo del pecho.

Como parte de la pesquisa, se indagaba si un hombre, que fue trasladado al hospital San Francisco en Río Piedras a eso de las 5:00 a.m. guarda o no relación con estos hechos, ya que este alegó que fue herido en la avenida José Celso Barbosa, frente al estacionamiento del R.O.T.C. en Río Piedras, pero no se ha logrado corroborar su versión.

Este sujeto fue identificado como Ricardo J. Ortiz Santos, de 33 años, vecino de Caguas.