Los cuatro asesinatos reportados en la madrugada de este lunes con tres horas de diferencia en Caguas, Añasco, Adjuntas y Dorado, no guardan relación entre sí, ni tampoco comparten el mismo motivo, reveló hoy el coronel Manuel De Jesús Treskow, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales.

En el caso de productor de música urbana, Ángel Manuel Díaz Ramírez “Goldi”, de 25 años y residente de Caguas, asesinado a las 2:38 a.m. de hoy cobró fuerza la teoría de que fue ejecutado en medio de un intento de “carjacking” mientras se encontraba en el servicarro del restaurante de comida rápida Burger King en el centro comercial Shops at Caguas.

Por encomienda del comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, “se ha creado un equipo de trabajo para su esclarecimiento, ya que no descartamos el ‘carjacking’ (como motivo del asesinato), por eso, solicitamos el apoyo del FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”.

El comisionado de la Policía de PR, Antonio López Figueroa ( David Villafañe Ramos )

La evidencia apunta a que Díaz Ramírez intentó defenderse con un arma de fuego para la cual poseía licencia de portación, pero los enmascarados lo ultimaron a balazos cuando los enfrentó.

“Ayer había llegado de Guatemala, donde estaba en un viaje de trabajo. Él está en el servicarro en la Toyota Tacoma de él, llegan estos individuos, se bajan. Nosotros estamos investigando si se defendió. No descartamos que sea un ‘carjacking’”, sostuvo el funcionario.

El vehículo en el que transitaban los sospechosos fue recuperado en Cayey y está siendo trabajado para huellas, evidencia y fotos, por el personal de la División de Servicios Técnicos, para trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Se trata de un auto marca Toyota Scion modelo XB del 2015, color blanco, que fue hallado en la carretera PR-741 del barrio Culebra Alto, del mencionado municipio.

Según la investigación a cargo del CIC de Caguas, el vehículo coincide con las descripciones brindadas.

El vehículo Toyota Scion modelo XB del 2015, color blanco, fue hallado en la carretera PR-741 del barrio Culebra Alto, en Cayey. ( Suministrada )

Como parte de la pesquisa, se indaga si un hombre, que fue trasladado al hospital San Francisco en Río Piedras a eso de las 5:00 a.m. guarda o no relación con estos hechos, ya que este alegó que fue herido en la avenida José Celso Barbosa, frente al estacionamiento del R.O.T.C. en Río Piedras, pero no se ha logrado corroborar su versión.

Este sujeto fue identificado como Ricardo J. Ortiz Santos, de 33 años, vecino de Caguas, y al momento se desconoce su condición.

Mientras, a las 3:02 a.m., en el negocio La Guapa, ubicado en la carretera PR-402, del sector Piñales, en Añasco, surgió una discusión entre dos hombres, por razones no reveladas, y uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones a Abdiel Muñiz Flores, de 26 años y vecino de Aguada, ocasionándole la muerte.

De acuerdo con informes preliminares, Muñiz Flores le dio una bofetada al comerciante Jeancarlo Emmanuel Rodríguez Quintana, de 27 años y residente en Aguadilla, quien posee licencia de portación de armas y fue arrestado después de cometer el crimen e hizo admisión de los hechos.

Un minuto más tarde, a las 3:03 a.m., un comerciante y promotor de espectáculos llegó a su residencia en el barrio Guilarte en Adjuntas y se encontró con Santos “Santito” Torres Camacho, de 33 años, armado con un machete y un arma de fuego.

“Cuando él le reclama (a su vecino), él sigue caminando hacia él y él dice que no se acerque y él sigue caminando cuando le hace los disparos. No obstante, le dio un disparo en el área de los genitales, pero este señor hace todas las gestiones junto a familiares y vecinos para que le brindaran atención médica y lo llevan al hospital, donde fallece”, narró De Jesús Treskow.

La información ofrecida será confrontada con la evidencia para, posteriormente, determinar si se reclasificará el caso como uno en legítima defensa.

Santos Camacho Torres fue baleado tras ser hallado en el patio de la casa de un vecino armado de un machete y un arma. ( Suministrada Policía )

El occiso tiene un amplio expediente criminal por robo, escalamiento y sustancias controladas.

El caso más reciente se reportó a las 5:12 a.m. en una residencia localizada en el kilómetro 0.4 de la carretera 6659, sector Luisa López en el barrio Maguayo, en Dorado, donde sicarios sacaron la unidad de aire acondicionado de la ventana y entraron para matar a Víctor Mass Santiago, de 25 años.

En la escena se ocuparon como evidencia, aproximadamente, 10 casquillos de bala.

Víctor J. Mass Santiago, de 25 años, fue asesinado en una residencia del barrio Maguayo, en Dorado. ( Suministrada Policía )

Mass Santiago tenía antecedentes penales por apropiación ilegal. Al presente, se desconoce el motivo del asesinato.

Agentes de la División de Homicidios de los Cuerpos de Investigaciones Criminales de Caguas, Mayagüez, Utuado y Vega Baja investigan los crímenes junto a los fiscales de turno.

En lo que va de año, hasta el mediodía de hoy y si se cuenta el caso de Adjuntas, se han reportado 424 asesinatos, una diferencia de 8 más que en el 2023. El coronel observó que al comparar el mismo período en el 2022 la cifra reflejaba una reducción de 100 menos.

El 44% de los asesinatos se vincula con el trasiego de drogas, el 24% con venganzas o rencillas y el 13 % por peleas o discusiones, entre otros motivos.

Este mes se han esclarecido seis casos, en octubre 14 y en septiembre 11. No se precisó si las cifras corresponden a crímenes cometidos este año o incluye del año pasado radicados a esta fecha.