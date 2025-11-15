Un hombre que era buscado por presuntamente haber asesinado a su padre durante una discusión fue arrestado anoche en la urbanización Levittown, en Toa Baja, por la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, informó la Policía.

Contra el hombre, identificado como Juan Carlos Muñiz Rosado de 41 años, pesaba una orden de arresto, tras haber sido acusado en ausencia el pasado jueves por asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas.

Las imputaciones contra el hombre surgieron por hechos reportados el día 17 de abril de 2025, en Toa Baja, donde “presuntamente en medio de una discusión utilizando una silla agredió a su padre en el área de la boca”.

Primera Hora publicó el pasado jueves que el imputado había hecho admisión de los hechos alegando que, durante un altercado con su padre, identificado como José Antonio Muñiz Cortés, de 66 años, este lo corrió con un cuchillo en la mano. Alegó que, en su defensa, lo golpeó con una silla de metal, dejándolo inconsciente, según reveló la pesquisa de la agente Vivian I. Acevedo, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón.

El hombre sufrió fractura craneal. Falleció el pasado 16 de mayo en el Centro Médico de Río Piedras.

Fue la jueza Aida E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, quien expidió la orden de arresto en contra del hijo. Impuso una fianza de $500,000 por los delitos antes mencionados.

Tras el arresto, el hombre fue trasladado al Tribunal. La vista la atendió la jueza Carolina Guzmán Tejeda. Este no pagó la fianza, por lo que ingresó a la Institución Correccional de Bayamón, anexo 705.

El agente Rafael Rivera Ríos, supervisado por el sargento Víctor Díaz Rivera, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, estuvieron a cargo del arresto.